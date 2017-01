Panorama político Locales 20/01/2017 Redacción Leer mas ...

En la sección "Por los pasillos" en reciente edición del diario Clarín, bajo el subtítulo "A la parrilla" se alude a la presencia del senador Omar Perotti en un asado en Lucila del Mar, donde Julián Domínguez alquila una casa para su descanso veraniego. Se dice que el anfitrión recibió "al intendente local Juan Pablo de Jesús, al rector de la UBA Alberto Barbieri, a Marcelo Fernández, presidente de la CGERA y al senador nacional Omar Perotti. Todos atacaron el asado y el vacío para hablar del futuro del peronismo en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde en el PJ manda Perotti. Entonados con un malbec delicioso, hubo anécdotas de las campañas a gobernador de Domínguez y Perotti; las más picantes fueron las bonaerenses donde el de Chacabuco lidió con Aníbal Fernández, el candidato bendecido por Cristina K".

Luego sigue la columna "finalmente la charla giró alrededor de otro peronista, que veranea a 55 kilómetros de distancia de ese encuentro: Florencio Randazzo pasa sus días en Valeria del Mar, sentado (paradójicamente) en una reposera naranja, color preferido de su archirrival Daniel Scioli. ¿Competirá finalmente Florencio?, era la pregunta recurrente de sus invitados a Domínguez, quien piensa ir en las elecciones de 2017 como diputado y espera, que su amigo Floro se largue. ¿Arranca o no arranca?".



Menos mal que se unificaron las elecciones en la provincia de Santa Fe, por lo que en agosto en Santa Fe se votará con boleta única en la primaria de concejales (o presidentes de comunas e intendentes) y con lista tradicional en las primarias de diputados nacionales, en ambos casos para determinar la grilla de candidatos para las generales de octubre. Caso contrario, si las elecciones provinciales se habían adelantado a abril o mayo las primarias y a junio/julio las generales, en estos momentos los partidos políticos estarían acelerando la discusión interna para la presentación de listas.

Y ese escenario no hubiera sido bienvenido en una Provincia donde gran parte de su territorio está gravemente afectado por las inundaciones.

Por tanto, la decisión del gobernador, Miguel Lifschitz, de unificar las elecciones terminó siendo un acierto.



Más allá de la situación crítica de una Santa Fe asediada por el agua, los temas de la agenda de gobierno son amplios y uno de ellos, desde hace unos años a esta parte, tradicional: la discusión salarial de los gremios estatales, incluidos docentes. Así las cosas, mientras enero ingresa al último tramo de mes, los sindicatos gradualmente comienzan a sentar consignas que funcionan como bases de la negociación paritaria.

ATE, UPCN, Amsafe, Sadop y los gremios médicos constituyen el universo de organizaciones que deben sentarse con los funcionarios provinciales. Y en este esquema se suma Festram, que con la mediación de la Provincia discute aumentos de salarios con intendentes y presidentes comunales.

Desde Sadop lanzaron esta semana un recordatorio al plantear la necesidad de que el Gobierno provincial convoque a la apertura de paritarias para los primeros días de febrero. La película de todos los años es parecida, siempre antes del acuerdo hay algunos días de paro de los maestros, también de los municipales en tanto que los estatales de ATE y UPCN son los primeros en sellar acuerdos. ¿Cuál será la versión 2017?

Sadop reclama la "apertura de paritarias para los primeros días de febrero". El titular del gremio, Martín Lucero, consideró que el porcentaje de aumento del año anterior fue insuficiente.



Curioso el caso de que en una provincia inundada se haya registrado un principio de incendio que nadie sabe aún cuántos daños causó. Se trata de un siniestro político en el partido que gobierna Santa Fe desde finales de 2007, el Frente Progresista, Cívico y Social. "La situación es dramática, se agrava por la falta de obras", dijo el martes en referencia a las inundaciones el diputado nacional por la UCR, Mario Barletta, uno de los líderes del Grupo Universidad que domina el tablero interno del radicalismo santafesino.

Ese mismo día, después de haber recibido a productores autoconvocados del departamento Castellanos, ante quienes asumió en nombre propio y de los gobernadores anteriores la responsabilidad por la falta de obras hídricas, Miguel Lifschitz resolvió desplazar al secretario de Asuntos Hídricos, Roberto Porta, quien está alineado a Barletta y al intendente de Santa Fe y presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral.

En la escena política no pocos se preguntaban si las críticas declaraciones de Barletta fueron el fósforo que encendió la mecha de la interna en la coalición de gobierno.

En el medio de los chapoteos en el agua, entonces se actualizó ese estado de enfrentamiento permanente no tan visible que existe entre radicales y socialistas santafesinos. Más aún por el doble estatus de la UCR, que es socia del PRO en Cambiemos a nivel nacional y de los socialistas en Santa Fe. El problema es que los macristas y los socialistas no se soportan, por tanto la presión que implica esa tensa relación la debe llevar el radicalismo que está en el medio.

Porta, tras quedar fuera del Gobierno, avivó el fuego al defender su gestión y cuestionar a su superior, el ministro de Infraestructura, José León Garibay, un hombre muy cercano al propio Lifschitz. "Si me hubieran escuchado, tal vez se hubiese disminuido el impacto de la catástrofe hídrica", manifestó Porta sin anestesia, erosionando la consistencia política del titular de la cartera de Infraestructura, quien por ahora se mantiene en el cargo.

El ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías -quien en Santa Fe perdió dos veces frente a Corral en la carrera por la Intendencia de la capital provincial- salió a aclarar que había que "tomar con pinzas" los dichos del desplazado funcionario. "Me extrañan las declaraciones de Porta, que ayer se enteraba informalmente por los medios de la posibilidad de su salida y decía que no tenía ninguna intención de renunciar y hoy está diciendo otra cosa y habla de disconformidad con la gestión", sostuvo el ministro político. Y agregó, sin tanta convicción ni claridad, que la decisión de apartar a Porta responde "a la necesidad de cumplir con una serie de compromisos que se han ratificado con productores estos días en diversas reuniones en las que el mismo gobernador participó".

Tanto Barletta como Corral defendieron a Porta. Del otro lado, el kirchnerista Agustín Rossi consideró que la interna del Frente Progresista "no ayuda". Y el diputado provincial Luis Rubeo consideró que más allá de un funcionario o de otro, "todos son responsables" al hacer referencia al Frente Progresista que ya transita su décimo año en el Gobierno provincial.