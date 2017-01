Airbus probará su coche volador a finales de año Automotores 20/01/2017 Redacción Leer mas ...

El futuro parece que está un poco más cerca. El sector del automóvil sigue innovando y parece que no se quedará en la conducción autónoma. Bajo el nombre de Urban Air Mobility, Airbus, el mayor fabricante de helicópteros comerciales, ya informó el año pasado de una total revolución en el mundo del transporte: un auto volador.

La compañía realizará a finales de 2017 las primeras pruebas del prototipo de un vehículo volador con capacidad para dos personas con una premisa clara: acabar con los atascos interminables de tránsito en las grandes ciudades. La contaminación es otro de los motivos ya que utilizarían energías limpias.

La idea es que se puedan alquilar estos vehículos desde casa a través de una aplicación. Estos coches irían conducidos siempre por una persona de la empresa. Además, la compañía está pensando en otro vehículo con la apariencia de un helicóptero para transportar a más personas.

Tom Enders, presidente de Airbus, ya ha dejado claro que "todavía estamos en una fase de experimentación, contamos con los medios tecnológicos para ir por encima de la superficie, nos tomamos muy en serio estas evoluciones". Enders apuntó también los bajos costos que producirían las infraestructuras asegurando que "volando no tienes que destinar miles de millones en hormigón y carreteras". Todavía no se conoce la cantidad que invertirá la empresa en este coche volador lo que está claro es que el futuro ya está aquí y quién sabe si llegará para quedarse. (Diario El Mundo de España)