Estrategias digitales para empresas, el desafío de los licenciados en Marketing 20/01/2017 Las nuevas necesidades y deseos del consumidor también es materia de análisis de los alumnos de UCES Rafaela

Ampliar FOTO PRENSA UCES// CAROLINA RACCHELLA Y EVELIN OLIVERO./ Ofrecieron apreciaciones sobre la carrera.

Teniendo en cuenta que la presencia en la web y en las redes sociales es, en los últimos tiempos, vital para las empresas y para su crecimiento, los alumnos que cursan las últimas materias de la Licenciatura en Marketing de UCES Rafaela buscan e investigan estrategias digitales para aplicar en las empresas…

En este marco, una de las docentes de la carrera mencionada, Lic. Carolina Racchella explicó algunas ideas sobre la importancia de estas acciones… “Esto es algo que ya deben preguntarse muchos emprendedores o referentes de áreas… Pero, lo principal es cuestionarse ¿va a ser digital? Sin dudas la estrategia para este año debe ser o al menos contemplar en gran parte la arista digital. ¿Por qué? Algo tan simple de responder como: ‘porque nuestros clientes están en internet, y su compra o decisión de ella ya es digital’”.

Según un relevamiento llevado adelante por la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) en el primer semestre de 2016, “el 77% de la población económicamente activa realizó compras online alguna vez”. Este dato cobra más relevancia si analizamos su historial, y tenemos en cuenta que en el 2014 la mitad de esa cifra había realizado alguna compra por Internet. Es decir, en 2 años se duplicaron las oportunidades en el mundo digital.

A pesar que muchos emprendedores aún piensan que su producto o servicio no se puede “vender” por internet, sí es verdad que cada vez más internet termina siendo el principal escenario de influencia para decidir entre una u otra marca. Con lo cual, sí podemos afirmar que al menos parte del proceso de compra de nuestros clientes pasa por la web.

A su vez, la docente de la Licenciatura en Marketing de UCES Rafaela consideró que un punto muy importante a tener en cuenta “es que Internet es el mundo que iguala o acerca a las Pymes para competir con los líderes o grandes empresas. Esto se debe a que quien tiene mejores resultados no siempre es el que más invierte, sino el que mejor lo hace, con un buen contenido, conociendo a sus clientes, y llegando en el momento correcto, por el canal correcto”.

Por otro lado, desde la carrera mencionada especificaron algunas Tendencias para este año en el plano del Marketing

Móviles, pero esta vez en serio. Tener un sitio responsivo no es lo mismo que tener un buen sitio y una estrategia mobile. Se debe pensar en hacer cada vez más simple la navegación del usuario, pocos pasos para comprar, información de rápido acceso.

Segmentación fuera de los estándares.

Recordemos que ahora los consumidores no son sólo hombres, mujeres, y de una determinada edad. Ahora estas personas tienen intereses, nuevas costumbres o comportamientos. Así muchas veces nos vamos a encontrar con perfiles que quizás no imaginamos que podían comprar nuestro producto. Seamos más abiertos a los nuevos segmentos, por eso más que nunca es muy importante escuchar al mercado.

Alianzas con marcas o influenciadores que vayan al mismo target, y sean complementos. Recordemos que la unión hace a la fuerza.

Analítica + analítica + analítica.

Sin entrar en conceptos complejos como big data, sin dudas el análisis de los datos será la base de toda acción de marketing exitosa.



Adaptarse a los nuevos consumidores, ese desafío



Por otro lado, desde la carrera de Marketing de UCES se estudia todo lo que tiene que ver con las nuevas necesidades y deseos del consumidor, para poder adaptar las estrategias de la empresa directamente a ellos y satisfacer sus demandas de la mejor manera posible para que vuelvan a elegir el producto o marca.

Compras por internet, e-commerce, tienda de facebook, promociones de instagram, omnicanalidad, súper descuentos, cuotas sin interés, black Friday, ciberMonday, hot sale, entre muchos más son los nuevos conceptos a la hora de comprar y vender. Los cuales ya son cotidianos tanto para las empresas como para los consumidores.

El mundo se mueve y avanza, e indudablemente el consumidor no queda fuera de esto. En los últimos años, los cambios tecnológicos fueron fundamentales a la hora de encontrar estrategias de venta y una nueva forma de llegar a un consumidor, cada vez más demandante y con mayor poder.

En este sentido, en UCES Rafaela contamos con una cátedra orientada al estudio del comportamiento del consumidor, a cargo de la Lic. Evelin Olivero, la cual se considera una disciplina compuesta de muchas ramas que realizan su aporte como la psicología, sociología, psicología social, economía y la antropología. Dentro de esta materia se desglosan conceptos como segmentación de mercados, posicionamiento, lealtad de marca, fundamentales para plantear las estrategias de las empresas. Pero para llegar a eso debemos conocer internamente al consumidor, su personalidad, actitudes, aprendizaje, percepción, motivación, como también el actuar del mismo dentro de una sociedad, los grupos de referencia, cultura, clase social e incluso su familia, el primer núcleo social del individuo.

El desafío no sólo es poder adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías de consumo y comunicación, que nos determinan una actualización constante y mirar más allá todo el tiempo, sino además, a un consumidor que posee cada vez más poder de opinión mediante los medios sociales, pero que también demanda más comodidad, rapidez tanto de respuesta como de consumo y personalización en los productos y pedidos.