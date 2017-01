Demanda de McCartney a Sony Sociales 20/01/2017 Redacción Leer mas ...

Nueva York, 20 (AFP-NA). - Paul McCartney interpuso una demanda en Nueva York contra Sony ATV Music Publishing para recuperar los derechos de autor de algunas canciones de los Beatles, en una batalla que podría tener importantes consecuencias para la industria discográfica.

Según la legislación estadounidense de protección de los derechos de autor de 1976, los artistas pueden recuperar los derechos de sus obras 35 años después de su primera edición, o hasta 56 años para obras previas a 1978.

En 2018 se cumplirán 56 años desde que los Beattles editaron su primer single, "Love me do".

De acuerdo con la querella, McCartney había solicitado a Sony ATV Music Publishing que reconociera las notificaciones de los Beatles de que planeaba terminar con los contratos bajo la legislación estadounidense, pero que "se negaron a dar tal confirmación".

Un caso similar opuso en diciembre último al grupo de pop inglés Duran Duran a su editora, de Sony ATV Music Publishing, ante la justicia británica.

Duran Duran quería recuperar los derechos de ciertas canciones como "Rio" y el tema de la película James Bond "A view to a kill", chanson du générique du James Bond, pero el fallo resultó a favor de la discográfica bajo el argumento de que la ley estadounidense no era aplicable en Gran Bretaña.