Cayó mampostería de los Tribunales Policiales 20/01/2017 Redacción OCURRIO EN ROSARIO

Gran conmoción causó en horas del mediodía de ayer la caída de parte del cielorraso de los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario. Si bien no hay actividad porque se encuentra de feria, el estruendo que produjo el derrumbe alertó a las pocas personas que estaban en el lugar.

Según las primeras informaciones, el sector más afectado es el de la zona donde se encuentran los juzgados laborales que están ubicados sobre el ala sur del edificio que da a la avenida Pellegrini. Unos 30 metros de mampostería se desplomaron sobre el pasillo central de la planta.

"Estábamos unos cuatro abogados en el juzgado laboral en feria que está en el pasillo que da sobre Pellegrini y se sintió un ruido muy fuerte, como si se estuviera desgarrando todo el cielorraso y se vino abajo", contó a la emisora LT3 el abogado Miguel Carreras, testigo del derrumbe. "Nosotros estábamos en la mesa de entradas, que está un poquito retirada del pasillo, así que nos cayó a una cierta distancia. Fue algo totalmente inesperado, había alguna gente en el lugar, pero no hubo ningún herido de gravedad", añadió Carreras."Tuvimos que salir por los pasillos porque los pasillos estaba con todo este derrumbe y había partes que aún no se habían caído pero estaban bastante delicadas", relató el letrado.