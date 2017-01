Vuelve la Liga Provincial Deportes 20/01/2017 Redacción Atlético recibe a San Lorenzo de Tostado, mientras que 9 de Julio visita a Sportsmen en Rosario

Ampliar FOTO ARCHIVO PIVOT./ Nicolás Fior, el rendidor interno de la Crema.

Este viernes se jugará la sexta fecha del certamen santafesino que pone en disputa, entre 24 equipos, un ascenso al Torneo Federal. La Copa Santa Fe Básquet, Liga Provincial de Mayores, organizada por la Federación Santafesina y auspiciada por el gobierno de la provincia, reanudará su disputa tras el receso iniciado el 19 de diciembre.

Para esta jornada, Atlético de Rafaela (récord de 1-4) estará recibiendo a San Lorenzo de Tostado en el gimnasio Lucio Casarín, a partir de las 21:30, con el arbitraje de Alejandro Araujo y Mauricio Prgomet. El equipo de Gerardo Velazco enfrentará a un rival que ha tenido también muchas dificultades para conseguir resultados positivos, motivo por el cual es una buena oportunidad para arrancar 2017 de la mejor manera. En cuanto al plantel, recordemos que estará siendo de la partida tras recuperarse de una lesión, el juvenil escolta Matías Pecantet.

Los encuentros restantes de la Zona A serán: ADEO de Cañada de Gómez vs. Atlético San Jorge; Colón de San Justo vs. El Tala de Rosario y Gimnasia de Santa Fe vs. Atalaya de Rosario.



LEON A ROSARIO

Por su parte, 9 de Julio se trasladará a Rosario intentando buscar su primera victoria frente a Sportsmen Unidos. El equipo de Jorge Chiabotto no tuvo un buen inicio de torneo y tras el receso espera conseguir las primeras alegrías. Arrancará a las 21:30 con el contralor de Osvaldo Bautista y José Moncada.

Por el grupo C también se medirán Unión San Guillermo vs. Ceci de Gálvez; Racing San Cristóbal vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe y Santa Paula de Gálvez vs. Sport Cañadense (zona C).

Por su parte, la Zona B tendrá estos juegos: Colón de Santa Fe vs. Firmat Football; Brown de San Vicente vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez; Sportivo Suardi vs. Cacu de Ceres; Temperley de Rosario vs. Atlético Sastre.



LAS POSICIONES

Zona “A”: San Jorge, Gimnasia y Esgrima (Santa Fe) y Atalaya 9 puntos; El Tala 8; ADEO y Colón (San Justo) 7; Atlético Rafaela 6 y San Lorenzo 5.

Zona “B”: Atlético Sastre, Suardi, Temperley, Colón (Santa Fe) y Brown 8 unidades; Firmat y CACU 7 y Talleres con 6.

Zona “C”: Sport 10 puntos; Santa Paula 9, Racing y Sportsmen 8; CECI y Rivadavia Jr. 7; Unión (San Guillermo) 6 y 9 de Julio 5.

Aporte: cada uno de los equipos participantes recibió $ 100.000 para solventar la primera etapa del torneo, mientras que cada una de las tres categorías formativas obtuvo un apoyo de $ 5.000 para la compra de elementos deportivos. En las instancias clasificatorias, tanto ganadores como perdedores tendrán premios económicos. En total el gobierno provincial apoya la competencia por un monto cercano a los $ 4.500.000.