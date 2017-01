Sin argentinos y se despidió Djokovic Deportes 20/01/2017 Redacción TENIS, ABIERTO DE AUSTRALIA

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El francés Richard Gasquet derrotó esta madrugada en sets corridos al chascomusense Carlos Berlocq en la segunda ronda y dejó sin argentinos el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. El jugador bonaerense, que en su debut había derrotado al moldavo Radu Albot, sufrió la supremacía de Gasquet, 18 del escalafón mundial, que se quedó con el juego con parciales de 6-1, 6-1 y 6-1, en una hora y 45 minutos.

Para Berlocq, fue su cuarta caída en la misma cantidad de encuentros contra Gasquet, ya que el francés lo había superado también en los tres cruces previos, curiosamente todos en Grand Slams, en Roland Garros 2014 y 2015, y en el Australian Open 2015.

Con apenas tres games en su cuenta, también se convirtió en una de las derrotas más duras de su carrera. Con muchos problemas con el saque (apenas 11 puntos con el segundo, con un 32% de efectividad), el argentino cayó de manera contundente ante Gasquet, que en la tercera rueda espera a Grigor Dimitrov o el coreano Hyeon Chung.

La derrota de "Charly", 90 en el ranking de la ATP, significó el final de la carrera de los siete argentinos que arrancaron el primer torneo importante del año, que se juega sobre canchas duras y reparte 37,4 millones de dólares en premios. Federico Delbonis, Facundo Bagnis, Guido Pella, Horacio Zeballos y Renzo Olivo cayeron en la primera ronda, mientras que también en la segunda había quedado eliminado Diego Schwartzman.

No participaron los tandilenses Juan Martín del Potro, que ahora está en plena pretemporada, y Juan Mónaco, por una lesión en la muñeca derecha. Un panorama poco alentador para el capitán Daniel Orsanic, que viajó a Melbourne para ver en acción a los jugadores y en los próximos días anunciará el plantel que se enfrentará con Italia del 3 al 5 de febrero, sobre el polvo de ladrillo del Parque Sarmiento, por la primera rueda de la Copa Davis, donde la Argentina comenzará la defensa del título obtenido a fines de noviembre pasado.



SORPRESIVO ADIOS DE DJOKOVIC

En uno de los peores días de su carrera Novak Djokovic (N.2) fue eliminado del Abierto de Australia por el 117º jugador mundial, el uzbeko Denis Istomin, este jueves en segunda ronda, en la que Rafael Nadal demostró que está cerca de su mejor versión ante el chipriota Marco Baghdatis.

Cuando parecía que volvía a lucir su máximo nivel, Djokovic, defensor del título, cayó en cinco sets; 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5) y 6-4. Defensor del título y seis veces campeón en Melbourne -récord del torneo-, no había perdido tan pronto en un torneo del Grand Slam desde Wimbledon en 2008.

Tras ganar hace unas semanas en el Torneo de Doha a Andy Murray, el hombre que le arrebató la primera taza mundial, Djokovic parecía recuperado, tras caer su rendimiento en la segunda mitad de 2016. Pero este jueves, Djokovic, de 29 años, empezó mal el partido. Tuvo que salvar dos bolas de 2 sets a 0. Cuando se puso con ventaja de 2 sets a 1, todo el mundo pensó que la tormenta había pasado pero el uzbeko no tiró la toalla y terminó por dar la sorpresa tras 4 horas y 48 minutos de partido.