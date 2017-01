Reinicia actividades el Cine Teatro Belgrano Información General 20/01/2017 Redacción Con tres atractivas propuestas retoma la actividad el cine teatro municipal Manuel Belgrano.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD// TROLLS./ Imagen de uno de los atractivos films que se exhibirán esta semana.

Luego del receso estival, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano vuelve a abrir sus puertas con su programación habitual de viernes a martes. En esta oportunidad, inaugura su temporada 2017 con dos títulos del cine comercial: "Trolls" y "Belleza inesperada" y el reestreno de la gran comedia dramática argentina "Inseparables" en Espacio INCAA.

En el horario central de las 22 se podrá ver desde el viernes 20 al martes 24 de enero, "Belleza inesperada", drama dirigido por David Frankel (Marley y yo, El diablo viste a la moda) y protagonizado por Will Smith en el papel de un brillante y exitoso ejecutivo de publicidad de Nueva York cuya vida cambia drásticamente cuando una tragedia personal le golpea con fuerza.

Para evitar que lo pierda todo, sus amigos deciden armar un plan y lo empujan a llegar a sus límites para forzarlo a confrontar la verdad en formas sorprendentes y profundamente humanas.

Lo acompaña un elenco estelar integrado por figuras como Keira Knightley, Kate Winslet, Helen Mirren y Edward Norton.

Este film tiene una duración de 97 minutos y es apto para mayores de 13 años. La entrada general de viernes a martes tiene un valor de $ 70.

Otra de las propuestas es la película animada "Trolls" producida por DreamWorks Animation, que se proyectará en 3D en el horario de las 18:30 para toda la familia.

Basada en el Muñeco Troll, creado por el leñador danés Thomas Dam en 1959, estas criaturas conocidas por sus pelos de colores, locos y mágicos irrumpirán en el mundo de la canción. Pero su mundo de arco iris y cupcakes cambiará para siempre cuando su líder Poppy debe embarcarse en una misión de rescate que la llevará muy lejos del único mundo que siempre ha conocido.

Tiene una duración de 92 minutos y es apta para todo público. La entrada general es de $ 75 y si bien los menores de 2 años no pagan entrada, igualmente tienen acceso a los anteojos 3D.



Espacio INCAA reestrena "Inseparables"

Para quienes no pudieron verla o aquellos que quieran revivirla, esta emotiva comedia dramática argentina dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Oscar Martínez y Rodrigo De La Serna, podrá verse nuevamente en la pantalla grande desde el viernes hasta el martes en el horario de las 20.

Felipe, un empresario adinerado que ha quedado tetrapléjico debido a un accidente, está buscando un asistente terapéutico. Se presentan varios muy calificados, pero él decide tomar al ayudante de su jardinero, Tito que ha decidido renunciar. Tito no reúne ni por cerca las condiciones requeridas para tal empleo, cosa que notan inmediatamente las personas más cercanas a Felipe: Verónica e Ivonne su ama de llaves, pero Felipe mantiene firme su decisión. Tito es la única persona, en mucho tiempo, que no lo trata con compasión.

Tiene una duración de 109 minutos. La entrada general es de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.