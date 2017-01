Detenido por causar daños en comercios Policiales 20/01/2017 Redacción Leer mas ...

Un hombre de 36 años fue detenido ayer por personal policial luego de haber causado daños en dos comercios ubicados en inmediaciones de la esquina de calles 9 de Julio y Belgrano, según se informó ayer oficialmente. Personal policial logró, al momento de la detención, el secuestro de un elemento contundente que el agresor utilizó a la hora de romper las vidrieras de ambos locales comerciales, se indicó desde la Jefatura.



Rompen vidriera

de una librería

Por otra parte, dos jóvenes de 17 años fueron detenidos por efectivos del Comando Radioeléctrico luego de haber roto la vidriera de una librería ubicada en avenida Aristóbulo del Valle, en barrio Villa Podio.



Recuperan moto

Una motocicleta Honda Biz fue recuperada por agentes de la Comisaría 13 de Policía. Se trata de un vehículo que había sido sustraído el pasado miércoles en calle Víctor Manuel, en barrio Alberdi. Según se informó, los efectivos detectaron a un hombre que se movilizaba en la moto en la zona de las avenidas Italia y Maggi, y ante el pedido para que se detenga, el conductor se dio a la fuga aunque posteriormente dejó el vehículo en la intersección de calles Geuna y Muniagurria y se escapó.



Motochorros

Dos jóvenes "motochorros" atacaron a mano armada a una mujer que volvía de hacer las compras en la rionegrina ciudad de Cipolletti, pero al comprobar que era humilde, le pidieron disculpas y se fueron sin consumar el robo. El insólito hecho ocurrió en el barrio Rosauer cuando los "motochorros" interceptaron a la mujer exigiéndole la entrega del dinero.

En diálogo con la radio LU19, la mujer que sólo se identificó como María, explicó que fue encerrada por dos chicos en moto cerca de las 19:00 cuando volvía de hacer las compras en la esquina de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez, y que alcanzó a ver un revólver pequeño con el que le apuntaron. Aseguró que ella sólo llevaba en sus manos una bolsa con carne picada que había comprado para cocinarle a su hijo discapacitado. "Me pedían la billetera y les expliqué que no tenía nada, que sólo soy una mujer humilde que trabajo para vivir. Lamentablemente no uso billetera. Llevaba un bolso que llevaba dos cosas y se los mostré, me pidieron disculpas y se fueron", relató. La mujer afirmó que los ladrones tendrían entre 14 y 15 años, y que ahora tiene miedo de salir a la calle.