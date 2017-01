Los juveniles que se destacan Deportes 20/01/2017 Martin Ferrero El entrenador Juan Manuel Llop apostó a los chicos de la Reserva y los subió para que realicen la pretemporada con el plantel superior y algunos ya tuvieron participación en el primer equipo. Conocemos un poco más a las promesas de la “Crema”.

Ampliar FOTO LA OPINION LOOK DE PRETEMPORADA. / Nicolás Toloza, Angelo Martino, Lucas Blondel y Enzo Copetti, los juveniles que asoman en la ‘Crema’.

Cada uno de ellos se destacó el año pasado en Reserva y es por esto que Juan Manuel Llop decidió promoverlos a la pretemporada que Atlético de Rafaela lleva adelante en nuestra ciudad para que adquieran roce y entrenamiento con los futbolistas profesionales, más allá de que algunos ya tuvieron alguna que otra participación en 2016.

Los cuatro que fueron promovidos son: Lucas Blondel (defensor), Enzo Copetti (mediocampista), Ángelo Martino (mediocampista), Nicolás Toloza (delantero).

En estos trece días que lleva de trabajos de verano la ‘Crema’, el DT y su cuerpo técnico vienen observando muy de cerca a los juveniles, que incluso en los últimos días, por la participación de Ramiro Macagno con el seleccionado Sub-20 en el Sudamericano de Ecuador, se sumó el arquero Iván Lardito.



Se juntaron para hablar con La Opinión:



“Todos estamos ahí, soñando con poder llegar a jugar en Primera”, cuenta con serenidad Enzo Copetti (21 años recién cumplidos), quién ya hizo la pretemporada de invierno pasada con el plantel superior (lo mismo que Blondel) y dejó una buena imagen en los dos amistosos jugados hasta el momento. “Chocho nos dijo que íbamos a tener la posibilidad de jugar, que teníamos que estar bien metidos que si alguien estaba flojo o por lo que fuera, a alguno de nosotros nos iba a tocar jugar”, añade el chaqueño que hace 5 años se encuentra en barrio Alberdi.

Antes de llegar a la ‘Crema’, Copetti jugó en Sarmiento de Chaco, y en Atlético pasó por Sexta, Quinta y Cuarta de AFA.

“Mi expectativa para este año es poder jugar en Primera y que el club se pueda quedar en Primera, mantenerme en el plantel demostrando que tengo las condiciones para jugar en primera”, señala el mediocampista que juega por derecha.



Ángelo Martino (18 años) apareció como titular en la primera formación que presentó Llop en el año. “Fue una sorpresa encontrarme en ese equipo, fue algo muy lindo, pero uno debe estar preparado y concentrado para mostrarle al DT que puede confiar en mí”, cuenta Martino y suma: “Estoy muy comprometido y lleno de ilusiones de poder formar parte de este equipo”.

Ange, como lo apodan, es rafaelino y realizó Infantiles en Ben Hur, hasta los diez años; luego pasó a Atlético en donde hizo todas las inferiores de AFA (9º, 8º, 7º y 6º) y el año pasado, cuando comenzó a jugar en 5º, se desempeñó en la Reserva de ‘Lito’ Bottaniz. “Es mi primera pretemporada con Primera y la vivo con mucha alegría, ilusiones y todos los días aprendo cosas nuevas”, apunta Martino. Sobre la charla que tuvo con el DT, el mediocampista por izquierda, cuenta: “Nos dijo que confiaba en nosotros, en que tenemos que estar comprometidos y dejemos todo en cada entrenamiento para poder cumplir nuestro sueño y poder ayudar al equipo, fue una linda charla donde nos dio su confianza”.

Martino fue uno de los destacados de Atlético en el torneo que disputó la ‘Crema’ en la ciudad brasilera de Porto Alegre (Copa Ipiranga Sub-20) y para este 2017 tiene como expectativas “poder debutar en Primera, algo que siempre anhelo pero también aportar al equipo para sacarlo de la situación en la que se encuentra y poder seguir superándome y cumpliendo cada objetivo personal que me propongo. Es un plantel muy joven, y uno siempre tiene la ilusión de debutar”, pero siempre con los pies sobre la tierra: “No hay que desviarse del camino por el que venimos y tenemos que demostrarle al DT que estamos para jugar y aportar. Somos chicos pero tenemos el acompañamiento de los más grandes que son quienes nos aconsejan para ser mejores y más profesionales”.



“Nos habló a todos y nos dijo que teníamos que estar preparados para competir porque más allá de la situación del club íbamos a tener nuestras posibilidades, siempre y cuando demostremos actitud y hagamos las cosas bien, detalla Lucas Blondel, marcador de punta derecho que comenzó a jugar en la “Crema” a los 7 años (hoy tiene 20) y nunca vistió otra camiseta. Recién el año pasado tuvo algo de roce en cuarta de AFA y varios partidos en Reserva, jugando siempre anteriormente en Liga Rafaelina de Fútbol.

Blondel, nacido en Buenos Aires, sabe que en este 2017 se le puede dar, “estamos detrás de un sueño y lo vemos un poco más cercano ya que empezamos el año a la par del plantel profesional y que sea un plantel joven nos hace creer un poco más en la chance de jugar”, cuenta y agrega: “Estoy contento pero tranquilo, espero que las cosas me salgan bien y poder seguir peleando por el sueño de ser futbolista que tengo desde muy chico”.



Otro de los juveniles que comienza el año con muchísimas ilusiones es Nicolás Toloza: “Este 2017 arranca lleno de desafíos, metas y nuevos objetivos que me propuse, donde día a día me estoy preparando para poder rendir cuando me toque estar”, describe el delantero rafaelino que hizo infantiles en Argentino Quilmes y hace cinco años que esta en la “Crema”.

“Soy consciente de donde hoy estoy parado pero a la vez lo tomo con tranquilidad, sin dudas voy a dar todo de mí y a defender estos colores que me enseñaron muchas cosas en lo personal y deportivo”, confiesa el ‘Negro’ (18 años). Toloza pasó por Cuarta, Quinta y Reserva de AFA, más las dos categorías mayores liguistas y es su primera pretemporada con el plantel profesional.



Algo más retrasado en la consideración, pero hoy entrenando con los arqueros de primera, aparece Iván Lardito. El santafesino, que hizo inferiores en Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, hace tres años que está en Atlético y fue sumado al plantel superior tras la participación de Ramiro Macagno con el seleccionado argentino Sub-20.

“Uno siempre sueña con el debut pero hay que estar tranquilo y seguir trabajando para llegar, por ahora sólo pienso en aprender todo lo que pueda y aprovechar al máximo el tiempo con Gabi (Dottori), porque para mí es una gran oportunidad y la tengo que aprovechar”. Y para cerrar, ‘Lardo’ (20 años) contó: “Este 2017 genera grandes expectativas y objetivos por cumplir. Con muchas ganas de seguir aprendiendo y formándome tanto en lo personal como en lo futbolístico”.