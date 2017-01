Una yarará mordió a nena de tres años Policiales 20/01/2017 Redacción Leer mas ...

CORDOBA, 20 (NA). - Una nena de tres años fue mordida por una víbora yarará mientras dormía en su casa de la localidad cordobesa de Alta Gracia. El reptil ingresó a la habitación de la vivienda, ubicada en el barrio La Perla, al sur de la ciudad, y atacó a la menor cuando estaba durmiendo.

Los padres de la nena la llevaron de inmediato al Hospital Arturo Illia de la ciudad del Tajamar, y luego fue trasladada al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde se encuentra internada actualmente sin que su vida corra peligro. La nena sufrió vómitos y taquicardia, síntomas propios del ataque de un animal de estas características, y fue atendida con medicación y suero.

El ministro de Salud de Córdoba, Francisco Fortuna, indicó a Cadena 3 que "la evolución ha sido muy buena" y que la pequeña "está en sala común". En tanto la madre de la menor, en diálogo con radio Mitre confirmó también que su hija se recupera favorablemente: "Ahora está evolucionando bastante bien, comió y no vomitó, eso es bueno. Habla y está bastante mimada, está muy bien".

"Estábamos durmiendo, empezó a llorar y no sabíamos qué le pasaba. Mi marido vio que tenía sangre en el piecito. Prendo la luz y tenía el dedito morado. La llevo al hospital y nos dicen que quebradura no era. Y me dicen que era la picadura de una víbora", relató la madre de la pequeña. La serpiente fue hallada por personal de Bomberos, horas más tarde, refugiada entre las sábanas de la cama de la nena. Desde el hospital de Alta Gracia señalaron además que en lo que va del verano recibieron "al menos tres casos similares", por lo que recomendaron "extremar los cuidados en los hogares ante la proliferación de reptiles y arácnidos muy ponzoñosos, como los alacranes".

La yarará es considerada una de las serpientes más venenosas de la Argentina.



Ex concejal

con armas

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Un exconcejal de Campana fue detenido en las últimas horas cuando la Policía realizó un allanamiento en su vivienda, en busca de su hijo sospechado de participar en tres robos cometidos en la localidad bonaerense de Baradero. Según informaron fuentes policiales, se trata de Roberto Díaz, de 62 años, y exedil del Frente para la Victoria, que cumplió mandato hasta 2007. A Díaz los efectivos le incautaron dos armas calibre 32, otra 22, 40 municiones de diferentes tamaños, una capucha, vestimentas, celulares y otros elementos.