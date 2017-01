La EPE da consejos para el uso eficiente de la energía Locales 20/01/2017 Redacción Leer mas ...

* Utilizar los equipos de aire acondicionado a no menos de 24°. Cada grado por debajo de esa marca, produce un consumo mayor de electricidad, de entre 5 y 10%

* Limpiar periódicamente los filtros de los equipos acondicionadores de aire y vigilar el mantenimiento del mismo.

* Mantener cerradas las aberturas de los ambientes con aire acondicionado y evitar fugas que derivan en un derroche de energía y, por lo tanto, de consumo.

* Aprovechar la luz solar para iluminar ambientes sin necesidad de encender luces en simultáneo.

* Utilizar lámparas de bajo consumo.

* Reducir consumos ociosos de electricidad: luces y electrodomésticos encendidos a solas, sin que ningún miembro del hogar los esté utilizando, vidrieras durante el día o fuera del horario comercial, burletes de heladeras defectuosos, etc.

* No dejar los artefactos del hogar en stand by (modo suspendido) porque consumen electricidad innecesariamente.

* Tener en cuenta el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, heladeras y lavarropas al momento de adquirirlos. Las más eficientes son de clase A y, a mejor clase, menor consumo.