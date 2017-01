BUENOS AIRES, 20 (NA). - La exfiscal Viviana Fein insistió en que en la causa judicial por la muerte de Alberto Nisman no hay "ninguna prueba categórica y cierta" de que se haya tratado de un homicidio e insistió en que se sintió "agraviada" por los dirigentes que cuestionaron su tarea.

"No teníamos ninguna prueba categórica y cierta sobre que estuviéramos ante un acto homicida. Yo estuve siempre a la espera de resultados que nunca llegaron", afirmó Fein, en referencia al entrecruzamiento de llamados del domingo 18 de enero de 2015 entre el exdirector de la ex-SIDE, Fernando Pocino, el exdirector de Inteligencia, Alberto Mazzino, el espía Antonio "Jaime" Stiuso, el exjefe del Ejército César Milani y el exfuncionario Juan Martín Mena.

En declaraciones radiales, la exfuncionaria -que fue denunciada por irregularidades en la marcha de la investigación- subrayó que "la causa Nisman se mediatizó" y advirtió que desde distintos sectores "hablaron de pruebas que no existen".

"Yo llegué (al departamento de Nisman) tres horas después de que ingresara la madre y el médico de Swiss Medical. No estuve allí desde el minuto cero con la madre, con la Prefectura, con todos...", insistió.

Fein volvió a defender su trabajo en la investigación y advirtió: "Hablemos con objetividad, yo me manejé con un ordenamiento procesal".