Diferencias por la situación del empleo

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La CGT reconoció que existen diferencias con el Gobierno por la situación del empleo y señalaron que coinciden con las iniciativas oficiales para disminuir el trabajo informal, pero alertaron que eso no se puede cumplir si "no se defienden los puestos de trabajo" que existen en la actualidad.

Los dirigentes de la central se pronunciaron así luego de una reunión que mantuvieron anoche con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en la sede del gremio de Sanidad.

Allí, los funcionarios dejaron un borrador sobre la iniciativa oficial para promover el blanqueo de trabajadores informales a través de una disminución de las cargas sociales que pagan las empresas.

A su vez, el integrante del Consejo Directivo de la CGT, Jorge Sola, advirtió que el paquete de iniciativas laborales que busca impulsar el Gobierno (Ley de Primer Empleo, blanqueo de trabajadores, regreso de las pasantías, cambios a la normativa de la ART) son a través de "decretos" y no de proyectos de ley a debatirse en el Congreso.

Ambas partes quedaron en volver a reunirse la semana próxima a fin de acercar posiciones.