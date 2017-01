Barbero: “estoy feliz y ansioso por comenzar” Deportes 20/01/2017 Mario Cabrera 9 DE JULIO

Ampliar FOTO ARCHIVO NUEVO DT. Maxi Barbero junto a Werlen, el coordinador.

En las últimas horas, la dirigencia de 9 de Julio confirmó a Maximiliano Barbero como el nuevo entrenador del León rafaelino para el próximo Federal B. Lo que se venía manejando en los últimos días finalmente se hizo realidad. Y el ahora sucesor de Marcelo Werlen, el último DT y que ahora pasó a ser el coordinador del club, no ocultó su felicidad ante una consulta de LA OPINION. “Estoy muy feliz y contento con esta chance que se me presenta de dirigir al ‘9’ en el Federal B. Al mismo tiempo, estoy muy ansioso por comenzar a trabajar, aunque no hay certezas de cuándo estará comenzando el torneo. Por lo pronto, uno de los objetivos que presenté en el proyecto era comenzar a preparar el equipo liguista hasta que comience la pretemporada del Federal. Y hacia eso apuntamos. En los primeros días de febrero vamos a empezar a trabajar con los jugadores del club de cara al certamen doméstico, donde habrá que seguir sumando puntos para engrosar el promedio. Y una de las metas será prepararlos lo mejor posible para el Federal. También tenemos que charlar con todos los futbolistas que son de la institución para ver si son pretendidos o si continuarán en otros clubes. A partir de ahí tenemos que ver en dónde reforzar al plantel ”, comentó el reemplazante de Satanás, que espera tener a Diego Gianotti como asistente. “La idea es que Fideo se sume al cuerpo técnico. Esto no está aún definido porque tiene problemas de horarios con su labor personal. Esperemos que más adelante se pueda acomodar, pero por el momento no hay nada seguro”, añadió el joven DT, que continuará trabajando junto a los Profes Daniel Forni y Agustín Giorgi. Igualmente, falta todavía un nuevo integrante para completar el cuerpo técnico liguista. “Al agarrar el plantel mayor, falta una persona que me reemplace en el elenco de la Liga. Igual eso se va a resolver más adelante y todo está en manos de los dirigentes, que son los que están analizando las alternativas”, adelantó Barbero.

Por último, agradeció a Werlen y a los dirigentes por haberlo elegido. “Quiero agradecerle tanto a Marcelo como a la directiva de esta gran oportunidad y desde el momento en que me eligieron para volver a trabajar al club el año pasado, tanto en la 5ª División como en la primera liguista. Satanás me deseó el mejor éxito posible en esta nueva etapa y que siga con la línea de trabajo, que es la de promover juveniles. Igual, Marcelo siempre va a estar cerca de nosotros y permanentemente será una fuente de consulta”, concluyó Barbero.