"Quiero demostrar que puedo ser el arquero titular"

Pasan los días y el arquero que tiene que venir a reforzar a Boca, brilla por su ausencia. Esto, le debe provocar más de un dolor de cabeza a Guillermo Barros Schelotto, pero la otra cara de la moneda es Axel Werner, que con el correr de las agujas del reloj se entusiasma con poder ser el guardameta titular del conjunto xeneize.



Eso sí, él mismo sabe que tiene que demostrarle al cuerpo técnico lo que vale, ya que puertas adentro, conoce su situación, y tiene bien en claro que no es el hombre que el Mellizo desea. Por eso, la danza de probables incorporaciones en ese puesto, sigue dando vueltas, y ayer volvió a trascender Sergio Romero, otra figurita más que difícil.



Da cuenta hoy Diario Popular que en una entrevista con Fox Sports, Werner habló de sus esperanzas y de la necesidad de demostrar y tener continuidad.



Hasta el momento sólo atajó en dos partidos oficiales, ya que debutó con River y luego estuvo de entrada con Colón. Todo esto, debido a la lesión de Guillermo Sara, otro rafaelino exAtlético.



Ante esta oportunidad que tiene en su carrera, Werner dijo "quiero demostrarle a Guillermo (Barros Schelotto) que puedo ser titular. Tengo que ganarme la continuidad. El grupo me hizo muy fácil la adaptación al club. Yo cada vez siento más confianza y hoy me siento titular".



Su próximo cotejo será en el debut xeneize en este 2017, contra Estudiantes, en Mar del Plata, el sábado 28.