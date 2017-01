Postergan inicio de Copa Argentina

Era una medida obvia, teniendo en cuenta todo lo que viene pasando en el fútbol local. Pero hasta ahora no se había decidido nada. Sin embargo, finalmente se confirmó la suspensión del inicio de la Copa Argentina 2017.



El torneo tenía que empezar mañana con varios partidos (incluido el que en nuestra ciudad el domingo desde la hora 20 protagonizarían Ben Hur y Tiro Federal de Rosario), que estaban incluidos en la fase preliminar regional, pero a los clubes involucrados les llegó un comunicado del Consejo Federal del Fútbol de la AFA avisando de la medida.



"Como consecuencia de la grave crisis económica y financiera por la que atraviesan todos los clubes que componen el Consejo Federal, se ha dispuesto la suspensión del inicio de la Copa Argentina programada para el día 22 de enero de 2017", dice la nota firmada por Pablo Toviggino, presidente ejecutivo del organismo.



Da cuenta la agencia Derf que esta es una muestra más de la profunda complicación que reina en la vida cotidiana de la pelota en nuestro país, que parece no tener solución ni dirigentes que no piensen en otra cosa que no sea un desenlace positivo para todos.