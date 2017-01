"No hay ninguna prueba categórica de homicidio"

La exfiscal Viviana Fein insistió hoy en que en la causa judicial por la muerte de Alberto Nisman no hay "ninguna prueba categórica y cierta" de que se haya tratado de un homicidio e insistió en que se sintió "agraviada" por los sectores que cuestionaron su tarea.



"No teníamos ninguna prueba categórica y cierta sobre que estuviéramos ante un acto homicida. Yo estuve siempre a la espera de resultados que nunca llegaron", afirmó Fein de acuerdo a Cadena 3.



En declaraciones radiales, la exfuncionaria subrayó que "la causa Nisman se mediatizó" y advirtió que desde distintos sectores "hablaron de pruebas que no existen".



"Hablemos con objetividad, yo me manejé con un ordenamiento procesal", señaló la exfuncionaria, quien volvió a defender su actuación en el marco de la investigación por la muerte del fiscal.



Además, Fein reiteró que durante su tarea no sintió "ninguna presión" y volvió a mostrarse "agraviada" por los cuestionamientos que recibió.



"(Diego) Lagomarsino fue imputado por mí por la facilitación del arma. El impedimento de salir del país lo pedí yo", sentenció.