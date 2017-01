Por homicidio en Frontera

Leonardo Salvitti tenía 22 años de edad, y fue asesinado -a puñaladas- el 21 de octubre de 2005 en una vivienda de calle 102 a la altura del 74 de la ciudad de Frontera.



Así lo recuerda el colega El Periódico, memorando una nota de LA OPINION que llevó como título "Joven asesinado de una puñalada".



HOMICIDIO EN FRONTERA



Se memora que en la madrugada del 21 de octubre de 2005 en la ciudad de Frontera fue apuñalado Leonardo Salvitti, de 22 años, padre de dos hijas y vecino de la cordobesa ciudad de San Francisco



El joven falleció camino al Hospital J.B. Iturraspe, y el hoy peluquero Germán Matías Gómez -implicado en el despellejamiento que llevó la muerte al cachorrito Chocolate- fue detenido junto a Alberto Saavedra, posteriormente condenado por lo que cumplió una condena. Por entonces a Gómez le cupo la figura del delito de encubrimiento.



LO QUE DICE LA FAMILIA



Rubén Salvitti, papá de Leonardo, asegura que su hijo murió desangrado y que tanto Saavedra como Gómez habían planeado matarlo. "Le dieron una puñalada a la madrugada y pudo haber sobrevivido, apenas le había tocado el corazón. Pero no lo llevaron al Hospital, lo abandonaron y murió desangrado tras varias horas pidiendo que no lo dejen morir" manifestó Salvitti al colega El Periódico.



En tanto, Mabel Casarella, mamá de Leonardo recordó que "les rogó durante horas que por favor no lo dejaran morir, que llamaran al padre y lo llevaran al Hospital. Y cuando ya agonizaba, ellos lo bañaron, lo cambiaron y lo llevaron a la casa del frente, donde vivía la abuela de uno de ellos y lo quisieron hacer pasar como que él se había herido. Cuando vieron que ya no daba más, llamaron a un remisero pero este hombre no quiso llevarlo en ese estado y nosotros creemos que fue quien hizo la llamada anónima a la ambulancia".