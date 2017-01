Los plátanos seguirán firmes en calle Alvear Locales 19/01/2017 Redacción En marzo del año pasado, en el Concejo se aprobó un pedido para que el Ejecutivo evalúe podar o bien proceder a reemplazar los árboles de calle Alvear. Sin embargo, el Ejecutivo descartó su extracción y dijo que se realiza el mantenimiento anual.

Ampliar FOTO J. BARRERA PARTICULARIDAD. Los ejemplares de plátanos se distribuyen por calle Alvear, entre Alem y bulevar Santa Fe.

La Municipalidad de Rafaela rechazó la posibilidad de avanzar en una extracción gradual de los ejemplares de plátanos que ocupan las veredas de calle Alvear, entre bulevar Santa Fe y Alem, tal como se había solicitado mediante un proyecto impulsado por la oposición en el Concejo Municipal, a principios de noviembre.

Con la firma de la titular del Departamento de Espacios Verdes, Anabel Albrecht, ingresó al Cuerpo legislativo la respuesta a la minuta de comunicación opositora. Fue en la última semana de diciembre en la que se informaba sobre "la situación de los plátanos de calle Alvear en el período comprendido entre los años 2004-2016" y a los que considera "árboles añosos al igual que las tipas de calle Colón".

"Estos ejemplares fueron afectados por fuertes podas, realizadas a la vieja usanza en las décadas 1950 y 1960", previo a la aprobación de la Ley Nº 9004 que entró en vigencia en 1982 para regular todo lo vinculado al arbolado público y su mantenimiento. Esas intervenciones sobre los plátanos provocaron "heridas en la madera que con el transcurso de los años generaron orificios" a la vez que puntualiza que "esta poda, si bien produce daños importantes en la madera, no pone en riesgo la estabilidad de los ejemplares", agrega la respuesta que también cuenta con las firmas del intendente, Luis Castellano, del jefe de Gabinete, Eduardo López y del secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti.

"Otro de los reclamos por los que los vecinos se contactan con Espacios Verdes es por la presencia de chinches de color negro en el tronco debajo de la corteza. Estas, si bien representan una plaga para el árbol, no constituye riesgo alguno para la población y el control es biológico (por parte de otros insectos) o como consecuencia de los cambios climáticos. El control químico de los mismos no es viable debido a que el principio activo que se utiliza para el control de este insecto no está aprobado para uso urbano, de acuerdo a la Ley de Fitosanitarios Nº 11723 y la Ordenanza Nº 3600", agrega.

Según explica Albrecht, "se ha instalado socialmente que el plátano es una especie altamente alergógena", es decir que produce alergia o irritación. "Esta no es considerada razón válida para el retiro de los ejemplares debido a que en similar situación podemos mencionar otras especies que se encuentran en el medio urbano que producen alergias, estas son la totalidad de las gramíneas (o lo que es lo mismo, el césped de nuestros patios), ligustros, fresnos, olmos, sauces y toda especie que presente polinización anemófila (por arrastre del viento) por ello, en caso de tener que retirarlos por esta razón, no podríamos tener árboles en el medio urbano, plantas ornamentales o gramíneas decorativas", subraya.

Por último, señala que "anualmente se realiza la poda de mantenimiento de estos árboles que incluye el retiro de ramas secas o bajas, es una tarea que se realiza durante los meses de junio, julio y agosto según lo establece la ley de arbolado urbano". Y además detalla, en un amplio informe enviado al Concejo, que "cada planta se monitorea en forma individual" y que incluso "se puede identificar por dirección el historial de los plátanos que se trataron de 2004 a 2016".

En noviembre pasado, cuando el Concejo dio tratamiento al proyecto en el recinto, integrantes de la Asociación Amigos de la Vida se había manifestado en contra de la iniciativa. Y a la hora de la votación, el concejal que ofició como miembro informante, Germán Bottero, se abstuvo. "Acompaño el reclamo de los vecinos, el plátano no es un árbol adecuado para la vía pública. Pero también es cierto que un árbol adulto cumple funciones que un árbol joven no puede", sostuvo en ese momento el edil radical.

Sin embargo, quienes plantearon la necesidad de que el Municipio efectúe "una extracción progresiva de los plátanos de calle Alvear" debido a que causan daños en las viviendas de los frentistas fueron los concejales Lisandro Mársico y Ana Carina Visintini. Incluso, con mayor agresividad política el edil del PDP sugirió que en caso reclamos judiciales de vecinos por falta de respuestas sea el propio Ricotti quien se haga responsable por los daños.

Pero con la respuesta de Albrecht avalada incluso por el Intendente, el pedido opositor quedó totalmente descartado.