Barletta y Corral defendieron el accionar del renunciado Porta Locales 19/01/2017 Redacción El diputado nacional de la UCR dijo que el funcionario desplazado por Lifschitz "era el mejor funcionario que tuvo el ministerio de Aguas desde que comenzó la gestión del Frente Progresista" y que es un "chivo expiatorio". El intendente de Santa Fe lamentó la decisión del gobierno provincial de apartar de su cargo al ahora ex Secretario de Recursos Hídricos y dijo que sabían de las diferencias que tenía con el Ministro Garibay

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO ADELANTE, RADICALES./ El diputado nacional y el intendente santafesino defendieron al correligionario y participante del grupo "Universidad".

Tras conocerse la noticia del pedido de renuncia del Secretario de Recursos Hídricos, Roberto Jorge Porta, las principales figuras del partido radical (más precisamente, del Grupo Universidad, donde el exfuncionario milita) salieron a defenderlo.

Apenas conocida la noticia, el diputado nacional de la UCR, Mario Barletta, cercano al funcionario desplazado, publicó un tuit al respecto y afirmó: "La gestión de Roberto Porta fue la mejor del FPCyS desde que gobierna la provincia. Pero... pagan justos por pecadores".

Siguió en la mañana de ayer, cuando realizó en declaraciones a LT10, el diputado recordó: “Cuando asumimos la intendencia de Santa Fe en el 2007, yo tuve a Roberto Porta como un puntal fundamental de la recuperación de la ciudad que venía muy golpeada por las inundaciones. Porta es un chivo expiatorio de esta crisis hídrica. Es incomprensible la actitud del gobierno provincial. Porta era el mejor funcionario que tuvo el ministerio de Aguas desde que comenzó al gestión del Frente Progresista”, sentenció.

Además, Barletta puso en duda los permisos de Nación a Córdoba para realizar las obras hidráulicas que comenzó a ejecutar. “Yo no estoy seguro que las 11 obras que se están haciendo en Córdoba tienen el permiso del comité. A mí me consta que Porta planteó que se haga la limpieza del arroyo Tortugas y San Antonio. Esto no se hizo. Hubo falta de firmeza del Gobierno de Santa Fe para demorar las obras en Córdoba hasta que arranquen las obras en Santa Fe”, señaló.

“La provincia de Santa Fe descuidó las obras de infraestructura productiva. Es verdad, que el Frente Progresista puso mucho énfasis en obras de infraestructura social donde había un gran retraso. Yo creo que se deberían haber hecho algunas obras de infraestructura productiva. Por ejemplo, uno de los grandes problemas es la falta de caminos”, subrayó el diputado nacional de la UCR.

Quien también salió a defenderlo fue el Intendente de Santa Fe y presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, José Corral. “Lamentamos que Porta, que es un excelente profesional y conocedor de estos temas, no integre más el equipo provincial. Sabíamos que había diferencias de criterio con el ministro”, manifestó el mandatario local en declaraciones publicadas en El Litoral.

“En la gestión anterior el tema hídrico no fue tenido en cuenta con prioridad. La ciudad lo aprendió trágicamente después de 2003. Desde 2007 que venimos aplicando el tema de “gestión de riesgos” como política de Estado. Esta es la mirada que llevaba Porta al gobierno provincial”, añadió.

"Con él se van 5 o 6 personas más. Me parece muy inapropiado”, comentó también en Radio 2 de Rosario y remarcó: “Lamentamos que no se haya aprovechado la experiencia en Santa Fe que Roberto transmitía”.

“No tenemos un plan director de desagüe”, apuntó contra el gobierno y volvió a insistir con la prevención. “Hay que estar más organizados para no cerrar tambos, para que no se caigan unidades productivas por falta de un trabajo que tiene que ser integral. Porta no se entendió bien con el ministro (Garibay) porque tienen diferencias. Porta se opuso a obras que Santa Fe autorizó para acelerar el drenaje de agua de Córdoba a Santa Fe porque las aguas podían impactar negativamente abajo”.