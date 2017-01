Expectativa por el encuentro entre los comités de cuenca SUPLEMENTO RURAL 19/01/2017 Redacción El gobernador Lifschitz confirmó a productores y legisladores la reunión entre los técnicos de las cuencas santafesinas y cordobesas para el próximo viernes y el comienzo de las obras básicas. Luego será el turno del Instituto Nacional del Agua para encauzar los trabajos integrales.

Ampliar FOTO M. LIOTTA PERDIDA TOTAL. El panorama en el departamento Castellanos es lamentable.

Los movimientos de los últimos días de entidades agropecuarias y productores y vecinos autoconvocados generaron las reacciones necesarias e indispensables para salir de esta coyuntura hídrica y, además, comenzar a pensar en la estructura general del departamento Castellanos y la provincia de Santa Fe. Un avance importante se logró luego de la reunión celebrada el martes por la mañana en Casa de Gobierno, donde Miguel Lifschitz recibió a representantes del sector primario, legisladores y presidentes comunales y puso, institucionalmente, manos a la obra.

El próximo paso es la reunión que se realizará mañana entre los técnicos de los comités de cuenca de la provincia, de la que participarán además profesionales cordobeses que vienen trabajando en el drenaje de dicha provincia. De allí saldrán los primeros diagnósticos y estrategias para las obras generales que se instrumenten.

Luego de estas primeras conclusiones se espera que el lunes comiencen a realizarse las obras básicas en las estructuras actuales, como la limpieza de canales, la reparación o reemplazo de alcantarillas, la liberación de algún camino obstruido por árboles caídos. Se espera que al mismo tiempo la Empresa Provincial de la Energía continúe restableciendo el servicio a las decenas de establecimientos que aún no tienen servicio, según expresaron distintos presidentes comunales.

Luego será el turno del cónclave entre la Provincia y el INA (Instituto Nacional del Agua), para avanzar en los tan mentados planes de obras integrales que vendrían a solucionar, en parte al menos, las repetidas inundaciones.



LA SINCERIDAD DEL GOBERNADOR



La reunión del martes tuvo, además del compromiso de Miguel Lifschitz para poner manos a la obra, un sinceramiento casi inédito en autoridades importantes como el Gobernador. Allí quedó reconocida la falta de acción del gobierno provincial, más allá de algunos atenuantes que quedan en un segundo plano, actitud que causó esperanza en el sector agropecuario.

Sobre este encuentro y los próximos pasos que se darán dialogamos con Diego Sara, productor de Roca, quien contó que “volvimos con una sensación positiva y se lo transmitimos a la gente, en la asamblea, el compromiso del Gobernador. A mí me ha tocado en otras reuniones estar por el tema de aguas, inundaciones y emergencias y siempre han estado ministros o secretarios al frente. Esta vez estuvo el Gobernador, se hizo cargo de todo, se hizo responsable él y se puso al frente de todo. Si dentro de 10 días no hay respuestas tenemos la posibilidad de ir, hablar y ver qué va a hacer la Provincia. Yo no sé si alcanza, obviamente a los productores que perdieron todo no les alcanza.”

Sobre las obras que se realizarán en la inmediatez Diego precisó que “cuando hay tanta agua cualquier obstáculo que se libere puede ser importante. Nosotros estamos pidiendo la limpieza de canales, sobre todo los de agua abajo, si es necesario cortar caminos, sacar alcantarillas para obviamente no perjudicar a nadie, o hacerlo momentáneamente, la ley de emergencias se lo permite a la Provincia. Necesitamos que drene en el transcurso de 10 días. Naturalmente no va a alcanzar, no va a ser suficiente y más que eso en este momento no se puede hacer. Somos conscientes que las obras hay que hacerlas cuando no hay agua”.

Por otra parte consultamos a Sara sobre las polémicas que se pueden generar en torno a la traza de las obras que se decidan, por productores que pueden ser perjudicados eventualmente. “Todo el mundo sabe eso, pero creo que hoy más que nunca está convencido que el agua hay que dejarla correr y que tiene que pasar por los bajos naturales. El Gobernador habló de un Plan Director y obviamente tiene que incluir a todo el departamento, basta de hablar de tu agua, de mi agua, del agua del comité de cuenca tal, tiene que ser entre todos. El agua tiene que ir del oeste hacia el este, no hay otra alternativa. Somos conscientes que si es necesario hacer algún reservorio, alguna obra grande va a haber que hacerla”, precisó Sara.

Finalmente lo consultamos sobre las asambleas que se realizaron entre el sábado y el martes y el productor se mostró conforme: “invitamos a todo el departamento Castellanos, pudimos hablar con gente del departamento San Martín. Vamos a volver a juntarnos el sábado 28 en el cruce de rutas 70 y 13, con la esperanza de que a esa altura estén los trabajos en marcha.”