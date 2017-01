Buena prueba del equipo alternativo Deportes 19/01/2017 Redacción Con dos golazos de Mauro Albertengo, los suplentes de la Crema vencieron ayer en el autódromo en un amistoso a Libertad de Sunchales por 2 a 0. El sábado, los titulares le devolverán la visita a Sportivo Belgrano en el tercer ensayo de pretemporada.

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA IMPARABLE. Mauro Albertengo fue la figura y goleador de los suplentes de la Crema. GASTON CAMPI. El defensor albiceleste haciendo trabajos físicos junto al resto de los profesionales.

El segundo amistoso de pretemporada de Atlético de Rafaela con vistas al inicio de la segunda parte del Torneo de Primera División fue solamente para algunos. En este caso, los que formaron parte del ensayo disputado este miércoles en la cancha principal del predio del autódromo ante Libertad de Sunchales, que se está preparando para afrontar la Reválida del Federal A, fueron los habituales suplentes o alternativos. Tras dos tiempos de 35’ minutos, la formación que dirigió Jorge Gabrich, ayudante de campo del entrenador Juan Manuel Llop, que entre este jueves y viernes retornará a la ciudad proveniente de Ecuador donde tuvo que viajar por razones personales, fue muy similar a los que golearon 7 a 0 a los suplentes de Sportivo Belgrano el pasado sábado. Y en cuanto al rendimiento futbolístico, fue muy superior al elenco de Danilo Tosello, que llegaba a esta prueba con algo más de rodaje, ya que había empatado en los anteriores amistosos antes los cordobeses de Instituto y Talleres. En este sentido, los Tigres mostraron un nivel muy flojo y casi no generaron chances de gol ante un Atlético que fue sólido en defensa, criterioso en el mediocampo y profundo en gestión ofensiva. De hecho, Mauro Albertengo, con dos perlas, se erigió en el hombre y figura del partido. A los 12 del primer tiempo, el ex Quilmes y San Jorge se escapó por izquierda y luego de dejar en el camino a un defensor, definió cruzado, y con jerarquía, al segundo palo ante el achique del Flaco Manera. Posteriormente, a los 23’, el delantero de Egusquiza recuperó el balón dentro del área rival, gambeteó entre los centrales y con algo de fortuna, volvió a vencer a Manera en el mano a mano para prácticamente liquidar las acciones. En esta parte del trámite, hubo un buen partido también de Marco Borgnino como segundo atacante, al igual que Lautaro Navas, que recuperó mucho en la zona de volantes. Mientras que los mediocampistas externos, Enzo Copetti y Angelo Martino, también cumplieron y con creces. En esa parte del ensayo, la Crema pudo haber convertido algún gol más, pero no tuvo puntería en la definición. En la segunda parte, se vinieron varios cambios en ambos lados y el desarrollo de las acciones y el marcador no variaron, ya que la visita nunca pudo tener el balón y llegar con peligro, mientras que el local ya no fue el mismo en gestión ofensiva pero supo controlar el juego con orden.

Con el arbitraje de Mauro Cardozo, la formación alternativa albiceleste formó con Matías Tagliamonte; Eros Medaglia, Nicolás Canavessio, Nelson Benítez y Gianfranco Ferrero; Enzo Copetti, Lautaro Navas, Mateo Castellano y Angelo Martino; Marco Borgnino y Mauro Albertengo. Luego ingresaron Guido Rosetti por Tagliamonte; Tomás Baroni por Benítez; Matías Vidal por Navas; Gabriel Morales por Martino; Alfredo Pusetto por Borgnino y Nicolás Toloza por Albertengo. Por su parte, los titulares de Libertad alistaron a Rodrigo Manera; Gastón González, Joaquín Beltramo, Nicolás Del Grecco y Javier Felipe; Franco Forni, Pablo Despósito, Nicolás Guzmán y David López; Ricardo Acosta y Matías Zbrun. En la segunda parte ingresaron Adelquis Ruffini, Federico Campos, Maximiliano Rolón, Fernando Beltramo, Leonardo Corro y Martín Macnamara. Mañana, el elenco de Tosello estará jugado su cuarto amistoso de pretemporada como local ante Sportivo Suardi.



HOY, DOBLE TURNO

Mientras los suplentes jugaban ante Libertad, el resto del plantel albiceleste realizó tareas físicas en la cancha Nº 3 del predio bajo las órdenes del Profe Hugo Reinaudo. Este jueves, el plantel de la Crema se moverá en dos turnos, mañana lo hará en horario matutino y el sábado, desde las 9:30, le devolverá la visita a Sportivo Belgrano de San Francisco en un nuevo ensayo. Posteriormente, el sábado 28 visitará a Unión de Santa Fe y el 4 de febrero viajará hasta Rosario para medirse ante Newell’s en lo que sería el quinto y último amistoso, siempre y cuando el certamen oficial se reanude el fin de semana del 12 de febrero.



EN STAND BY

Mientras tanto, con respecto a nuevas incorporaciones, sigue estando en carpeta el atacante Leandro Díaz, quien estuvo jugando el último semestre en Sarmiento de Junín. Ya hubo algún tipo de contacto en las últimas horas pero en los próximos días las negociaciones continuarán. El ex Lanús y Atlético Tucumán es del gusto del entrenador pese a algunas inconductas que ha demostrado dentro de la cancha, con lo cual no se descartaría su llegada a la Crema.