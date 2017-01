Rossa, un grande del motociclismo Deportes 19/01/2017 Redacción FALLECIO AYER EN RAFAELA

Tenía 75 años y falleció ayer en nuestra ciudad. Rodolfo Américo Rossa fue uno de los motociclistas destacados de Rafaela, en una época que bien puede calificarse como de esplendor por la calidad de los corredores que había, entre ellos el Nene Jorge Ternengo, el santafesino Rodolfo Kaiser, Héctor Manzotti de San Francisco, entre otros, y Rossa llegó a mezclarse con ellos, lo que no es poco decir.

Hace unos años, en un reportaje en este Diario, Rossa hizo un repaso de su carrera, recordando sus comienzos cuando corrió en Humboldt con una Puma 98cc. ganando la categoría Standard Exterior. Tanto como para hacer más numerosa la carrera de 175cc. nos dejaron correr después a los cuatro o cinco primeros, y así fue que les ganó a las Gilera, las Guzzi y las Mondial. "Fue algo inolvidable, porque la gente estaba como enloquecida y me aplaudieron un rato largo. Cuando volví a casa le mostré los trofeos que había ganado a mi madre y le quise dar la plata que me dieron, pero no la aceptó, porque quería que la ganara trabajando, y no corriendo en motos", dijo en aquél entonces.

También aludió al casco que le prestó el entonces volante de automovilismo local José Fanto -ganador de las 500 Millas- para su debut cuando le faltaban 15 días para cumplir 18 años.

Algunas de sus muchas victorias fueron logradas en Sunchales, Nuevo Torino, Humberto, Eusebia, Morteros, Las Palmeras, Santa Clara y en el óvalo de 9 de Julio. Su participación en las motos fue breve a pesar de lo exitosa, porque "en el '61 me fui al Servicio Militar, y cuando me dieron la baja hice una carrera y me bajé definitivamente de la moto"., contaba en la aludida nota.

Una victoria que para Rossa fue muy especial, y de tal manera lo recordaba todas las veces que podía, fue "en el Parque Balneario, cuando vinieron varios pilotos cordobeses, entre ellos Héctor "Pirín" Gradassi -otro que ganó las 500 Millas-, que me felicitó y me dijo, sorprendido: «qué viaje nos diste!».

Con Rossa desapareció un verdadero apasionado del motociclismo, que aún con breve participación le alcanzó para estar junto a los grandes. Hoy es historia.