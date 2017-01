“Estoy satisfecho pero quiero un poquito más”

El megaoperativo policial realizado el martes en Rafaela, con la participación de fuerzas de los departamentos Castellanos, Las Colonias y La Capital; alcanzó trascendencia a nivel provincial luego de que la noticia fuese difundida por el Gobierno de la provincia y por Prensa y Comunicación del Ministerio de Seguridad.

Contando ya con datos oficiales importa señalar que no fueron 80 los uniformados participantes como se informó en la víspera, sino que oficialmente el número de policías actuantes fue de 110 hombres. Recordamos que como resultado final del mismo fueron identificadas casi 150 personas, 104 motos y 16 automóviles, hubo 25 traslados por averiguación de antecedentes y hubo una moto retenida por presentar sus números identificatorios adulterados. Su conductor fue el único detenido del operativo.

Si bien desde la UR V se estima realizar otro de estos megaoperativos en el corto plazo, y en lo posible, con resultados de mayor magnitud, el sólo hecho de que haya 110 policías con presencia y controlando las calles de Rafaela es, de por sí, un hecho sumamente auspicioso para toda la ciudadanía.



EVALUACION

DEL JEFE UR V

Por lo expuesto precedentemente, LA OPINION dialogó con el director de Policía Adrián Rodríguez, jefe de la Unidad Regional V, para conocer sus impresiones y su evaluación el día después de los inéditos procedimientos.

“La gente de Rafaela no está acostumbrada a operativos de esta magnitud, con el Parque de los Eucaliptos lleno de camionetas policiales”, planteó este cronista a Rodríguez, quien expresó: “Las concentraciones se irán trasladando a otros lugares de Rafaela, cuando hagamos otro de estos operativos en el corto plazo”, dijo el jefe policial.

Agregó: “ya venimos realizando operativos más chicos con el personal que está en otras localidades del Departamento, pero este fue de otra magnitud porque vino gente de la UR XI Las Colonias y de la UR I La Capital, de la Policía de Seguridad Vial, de la Dirección de Seguridad Rural “Los Pumas”, de la Policía de Acción Táctica y de Drogas, entre otros”, señaló.

El motivo de la presencia de estos 110 policías es doble: para reforzar la cantidad de efectivos en los procedimientos y para actuar en varios barrios simultáneamente.

Al ser consultado sobre la evaluación que hace de lo actuado el martes, Rodríguez señaló que, “es positivo por la identificación de un gran número de personas y motos. Yo estoy satisfecho pero siempre quiero un poquito más. Me hubiera gustado secuestrar armas de fuego o drogas, o encontrar a alguien con pedido de captura. Pero estos megaoperativos son principalmente para prevención, para que se vea nuestra presencia preventiva en la calle”, explicó.

Recogiendo además declaraciones de Rodríguez publicadas por prensa del Ministerio de Seguridad, preguntado sobre el impacto del accionar policial en estos operativos, Rodríguez dijo que “la evaluación es positiva y lo veo a menudo cuando camino en los barrios [de Rafaela] y le pregunto a la gente los problemas cotidianos. Ellos manifiestan que ven presencia policial, lo toman muy bien. Se está trabajando y se hace lo más posible”, ratificó.

En tal sentido el jefe policial señaló que: “desde que me hice cargo [de esta Unidad Regional] hago hacer patrullajes no sólo en Rafaela sino también en todo el departamento y las localidades que lo integran”. Y precisó que “en Rafaela se realizan cuatro operativos en la semana con traslado de personas por averiguación de antecedentes y el chequeo de las motos que parecen de dudosa procedencia”.

Aprovechó la oportunidad además para pedirle al personal policial, a través de este Diario que, “se aboque más al servicio, que tengamos cuidado, que miremos y que trabajemos como corresponde, con profesionalismo”, cerró el jefe de la Unidad Regional V, Adrián Guillermo Rodríguez.