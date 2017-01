Verano: ¿Cómo beber más agua?

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El agua es una pieza clave en la vida, pero a veces las personas olvidan todo lo que hace por su cuerpo, ya que si no se ingiere la cantidad diaria recomendada, se corre el riesgo de deshidratación y pérdida de energía.

"Por ello, el agua es una de las mejores herramientas de las que disponemos para sentirnos llenos de fuerza y vitalidad", aseguró el médico e investigador Ernesto Crescenti, director del "Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto J.V. Crescenti".

El especialista destacó que el cuerpo pide agua "aunque no nos demos cuenta" ya que "en ocasiones, cuando creemos tener hambre, en realidad tenemos sed".

"Cuando tengamos la tentación de picar algo entre horas, probemos con beber un vaso de agua. De esta forma ayudaremos a calmar la sed, estar hidratado y disminuir el "picoteo" entre horas, lo que permitirá mantener nuestro peso", detalló Crescenti.

Dentro de los beneficios más importantes que tiene, el agua ayuda a eliminar toxinas y deshechos del organismo, estimulando la actividad de los riñones; aleja los problemas cardiovasculares de nuestro corazón, ya que disminuye la posibilidad de sufrir un ataque o un infarto; y ayuda al sistema digestivo, dado que disminuye la acidez y cura el estreñimiento.

Además, está demostrado que beber agua antes, durante y después de una sesión de deporte nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento general y también mantiene nuestra piel hidratada, con buen aspecto, tersa y radiante.



¿Cómo acostumbrarse a beber más agua?



"En ocasiones, por mucho que oigamos lo beneficioso que es para nuestro cuerpo, nos sentimos incapaces de beber más, bien porque no nos acordamos o porque nos da la sensación de que hemos bebido demasiada", indicó Crescenti, quien brindó una serie de consejos al respecto:

* Al llegar al trabajo pongamos ante nosotros un vaso de agua y comprometámonos a bebérnoslo entero antes de almorzar. Tras el almuerzo, podemos hacer lo mismo hasta la hora de la merienda y exactamente igual antes de salir hacia casa. Al principio nos costará pero poco a poco el cuerpo se acostumbrará y necesitaremos beberla en mayor cantidad.

* Durante las comidas, intentemos beber al menos dos vasos de agua en cada una. Cuando consigamos beberlos, intentemos subir a tres.

* Si vamos a estar fuera de casa y también de la oficina, debemos llevar una botella de agua pequeña con nosotros y cada vez que abramos el bolso o busquemos algo, tomar un sorbo.

* Si nos cansamos del agua al natural, podemos probar combinarla con frutas o jugos, o simplemente agregar unas gotas de limón.