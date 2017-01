Nadadores rafaelinos en certamen de Villa Rumipal Información General 19/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO NATATORIO AMANCAY// NADADORES./ El grupo que compitió en Córdoba.

Desde el natatorio Amancay se informó que el pasado sábado, 14 de enero, se desarrolló la trigésimo octava edición del tradicional cruce del lago en la localidad de Villa Rumipal en la provincia de Córdoba.

En esta ocasión 15 nadadores del Natatorio Amancay y un nadador de Kinacqua participaron de la realización consiguiendo todos los nadadores llegar de una extremo a otro del lago recorriendo una distancia aproximada de 1.350 metros.

La titular del Natatorio Amancay y responsable de la delegación, Gabriela Mezzo, puso de relieve que "realmente fue una participación emocionante, estamos muy contentos porque los 16 nadadores de la delegación llegamos a cumplir con la prueba. El día estuvo hermoso, las condiciones del lago eran óptimas por lo que cada uno de nosotros pudimos cumplir con el objetivo y disfrutar de este hermoso evento. Estamos agradecidos también a nuestras familias y compañeros de la pile que nos acompañaron y fueron partícipes de este momento junto a los nadadores. Es la tercera vez que venimos con un grupo del Natatorio Amancay a participar del cruce que tiene características recreativas. Cada año incorporamos deportistas de nuevas categorías y eso es gratificante para nosotros, para el año que viene tenemos como objetivo que participen del grupo nuestros nadadores adolescentes. Estoy muy agradecida y orgullosa del esfuerzo y la dedicación de los nadadores y de los profes de los natatorios Amancay y Kinaqcua que se quedaron allá en Rafaela y los que pudieron estar acá".





PARTICIPANTES



La lista de nadadores que participaron es la que detallamos a continuación:





Bussana, Fabián Sub 56 Masculino

Bianco, Emanuel Sub 29 No Federado Masculino

Furno, María José Sub 36 No Federado Femenino

García, Rodrigo Sub 46 Masculino

Hang, Guillermo Sub 46 Masculino

Mezzo, Gabriela Sub 46 Femenino

Mehring, Germán Sub 36 No Federado Masculino

Morgada, Martin Sub 46 Masculino

Ponce, Ivana Sub 36 No Federado Femenino

Rodriguez, Noelia Sub 29 No Federado Femenino

Rubino, Facundo Sub 36 No Federado Masculino

Scozzina, Pablo Sub 46 Masculino

Solsona, Diego Sub 46 Masculino

Solsona, Miguel Sub 76 Masculino

Tello, Luis Sub 36 No Federado Masculino

Virginio, Belén Sub 46 Femenino

Aunque no obtuvieron ningún premio, el grupo estuvo muy cerca de tener alguna premiación en algunos casos. Pero el premio grande es compartir este momento y realizando esta actividad tan saludable como es la natación, consideraron finalmente.

La ocasión fue aprovechada por la gente del natatorio, también para "saludar y agradecer a todos los que asisten a nuestro Natatorio Amancay y a Kinacqua (el natatorio del Barrio Villa Rosas de Valeria Kinzler, donde también trabajamos) que tanto nos acompañan con sus buenos deseos cuando venimos a esta prueba".