Estimaciones al por mayor en un contexto complicado SUPLEMENTO RURAL 19/01/2017 Matilde Fierro CAMPAÑA AGRICOLA



Una verdadera avalancha de estimaciones agrícolas ante las contingencias climáticas saturó en la semana la información agrícola, cuando en concreto quedan más de 700.000 hectáreas previstas de soja por sembrar en el país. La realidad es que se desconoce todavía (no es posible monitorear por el anegamiento de la zona norte de la región pampeana ni tampoco medir las consecuencias de las sequías en elsur del área) cuáles son los resultados para la campaña 2016-2017 por los desastres sucesivos.

Así, la Bolsa de Comercio de Rosario y la de Cereales de Buenos Aires, a través de sus respectivos Guía Estratégica para el Agro (GEA) y Panorama Agrícola Semanal (PAS), brindaron datos para intentar evaluar los alcances de los perjuicios de este vapuleado ciclo agropecuario.

El Gobierno también hizo lo suyo al mantener reuniones con productores afectados, enviar rollos de pasto para alimentar a la hacienda afectada por los incendios en Río Negro, Buenos Aires y La Pampa y ayudar con lineamientos a prevenir los efectos de futuros anegamientos por lluvias que pueden llegar a los 90 milímetros, en zonas ya inundadas, valga la redundancia. GEA, por su parte, prevé una producción de 35,5 millones de toneladas de maíz en la actual campaña agrícola, en el país, pero indicó que el cereal nacional viene "con más rinde, pero con mayores pérdidas". "La primera estimación nacional del cultivo hecha sobre la evolución de los lotes con maíz 2016-2017 arroja un volumen de un millón de toneladas menos de lo que se proyectaba hace un mes", se lamentaron los especialistas rosarinos.

Así, según sus estimaciones, la campaña de mayor siembra en los últimos diez años, con 5,8 millones de hectáreas implantadas de maíz, quedó envuelta en un evento hídrico fenomenal en el centro del país, mientras el sur bonaerense sigue marcado por la falta de agua desde mediados de octubre. Las pérdidas de hectareaje sumadas a las hectáreas forrajeras, reducirían el área que se destina para grano comercial en más de un millón de hectáreas este año, reiteraron en un informe.

El caso de la soja es más grave: "Los problemas que deja la actual situación climática compromete entre 400 y 500 mil hectáreas. Se tratan de siembras y resiembras pendientes que están al límite de las posibilidades", dijeron los autores del reporte, en tanto para otros son 700 mil hectáreas.

En tanto, el PAS consignó que nuevas precipitaciones complican la siembra de soja, maíz y la cosecha de girasol, que no supera el 10 por ciento. La recolección de girasol, demorada principalmente en el NEA y Centro-Norte de Santa Fe, regiones que concentran la mayor cantidad de lotes próximos a cosecha, tarea que no avanzó más del 10 por ciento.

La situación de exceso de humedad en lotes de soja se produce en sectores del este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, a los que se le suman nuevas zonas comprometidas en el sudoeste de Chaco y norte de Santa Fe como resultado de las abundantes precipitaciones acumuladas durante la última semana.

Los técnicos del PAS calcularon que bajo este dispar escenario (agua y sequía) el avance nacional de siembra cubrió un 96,4 % del área estimada en 19.300.000 hectáreas de soja, pero distinto es saber el estado final de esos cuadros.

El dato positivo: cerca de 1.975.000 camiones con granos ingresaron en 2016 al Gran Rosario, que realizaron alrededor de 3.950.000 viajes, cantidad de vehículos que creció 23% en un año, lo que constituye un récord. Así lo expresaron los economistas Julio Calzada y Alfredo Sesé en un estudio para el Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. "En consecuencia, la cantidad de mercadería (granos) que llegó al Gran Rosario por este medio de transporte asciende aproximadamente 55,3 millones de toneladas en 2016", afirmaron.