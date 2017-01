Adán el que fue amasado con barro Información General 19/01/2017 Redacción Leer mas ...

(Por César Bruto, Carlos Warnes). - Sindudamente, adáN fue el primero que, por naser adulto, no lo trajo la cigüenia, ni vino de pariS, ni lo encontraron dentro de un repolio en la quinta, como se le dise a los nenes que preguntan mucho. Parese que cierto día, alla en los tiempos bíblicoS, el senior jehovA enpesó a amasar pedasos de barro, ya sea para haser alguna piesa de cerámicA, de alfareriA o algunos adobes para levantar un rancho, pero cuando quiso acordar sencontró con un tremendo artefabto con 2 piernas, 2 brasos, una cabesa, un busto y todo el resto…

-¡Sas, me salio un hombre!, dicen quessclamó jehovA, mitá con alegría, mitá con asonbro, y mitá con preocupación…

Vamos a dejarlo al sol para que se seque, y después veremos para qué sirve. Para ser el primer honbre de la creación, adaN estaba bastante bien hecho y ninguna envidia le hubiera tenido a muchos de los que haora salen de las maternidades, ya sea con forcepS o mediante el parto sin dolor que tanto les gusta a las mujeres, adaN no sólo era hermosO y elegante por afuera, sino que estaba perfebtamente realisado en sus detalles mas íntimos, como ser el aparato dijestivo, la secresion biliaR, la sirculasioN de la sangre –incluso adaN tenía globulos rojos y todo!, los reflejos nerviosos intachables…En fin, aquél honbre tenía un estado físico sumamente fuerte, un estado moral conpletamente libre y un estado siviL gloriosamente soberanO, todo lo cual no sienpre susede en nuestros días, y por eso muchas mugeres se quejan disiendo que ya no vienen honbre como los de antes.

Al prinsipio, la biografia de adaN fue tranquila, porque el no tenía ni el problema de la carestía de la vida, ni el trasporte, la escases de vivienda, ni la defensa del petróleo nasional, ni los ataques del capitalismo sin patria, ni la suba del dólar ni nada que le reventara el hígado.

En realidad, el tipo no hasia otra cosa que comer, dar un paseo por el paraíso para bajar la comida, comer otra ves y acostarse y dormir hasta el otro día…todo lo cual nos hase pensar quen medio de todo fue una suerte que ocurriera lo que ocurrió después, porque no hay ser humano que resista semejante vida sedentaria sin engordar espantosamente, o llenarse de colesterol o sin que se le atrofien todos los músculos…¡por algo se dise sienpre que la funsion hace al órgano –y viceversa- y seguramente adaN hubiera muerto joven y con varios órganos atrofiados por falta de egersisio!

Por suerte, un día adaN encontró una mujer que le gustó y se fue a vibir con ella, lo cual no solo fue ventajoso para él, que se libró de morir soltero, sino para nosotros que somos sus desendientes. O sea ques sienpre mejor haber desendido de adaN con todo lo que era caprichoso y desobediente al morder la mansanA prohibidA, que desender del mono, como algunos disen que desendemos. Es cierto que adaN no pudo casarse, porque en aquel tienpo todavía no esistía el matrimonio, pero de todos modos fue un auténtico pionerO de la espesie humana y vino a confirmar aquel dicho que dice: “Lo que natura non da, el casamiento no presta” .

Aporte de Hugo Borgna