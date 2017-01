Janise Lamas, primera egresada Sociales 19/01/2017 Redacción Estudiar Ciencia Política te brinda la posibilidad de comprender las relaciones de poder que existen en un Estado y en el mundo

Ampliar CIENCIA POLITICA. Humberto Giobergia, Rodolfo Arancibia, Janise Lamas y Mauricio Caussi.

A fines de 2010, con la asunción del Lic. Germán Bürcher como nuevo Secretario Académico de UCES Rafaela, junto al Lic. Mauricio Caussi tomaron la decisión de afrontar el desafío de lanzar una nueva carrera: Lic. en Ciencia Política y de Gobierno. Con el mismo criterio que siempre tuvo UCES: carreras no tradicionales y que complementen la oferta académica local y regional. Y en este caso particular, convencidos de la importancia que posee para mejorar la calidad de la política, tener dirigentes y funcionarios formados especialmente en la materia. Hoy tenemos el mejor de los resultados: nuestra primera egresada, Janise Lamas, que en el mes de diciembre aprobó Seminario de Investigación de manera “destacada”.

“Estudiar Ciencia Política te brinda la posibilidad de comprender y aprender las relaciones de poder que existen en un Estado y en el mundo, donde los actores que intervienen no sólo son peronistas o radicales o del Pro, va más allá”, aseguró la nueva profesional.

¿Por qué decidiste estudiar la Lic. en Ciencia Política y de Gobierno?

Fue una decisión que tomé con mucha alegría, al momento de abrirse la carrera de Ciencia Política en UCES, estaba estudiando Ingeniería Civil, la cual no dudé en abandonar para poder estudiar lo que realmente me movilizaba: la cuestión política. Siempre fue de mi interés leer los diarios, mirar noticieros, estar informada acerca de lo que pasaba en el país, en el Estado. En casa se hablaba mucho de política porque además el 2001 lo sufrimos mucho.

¿Qué experiencia te dejó haber estudiado esta Licenciatura?

La experiencia fue muy linda, desde la calidad de personas con las que me encontré y compartí, y desde lo académico los profesores de muy buen nivel. Una carrera que me ayudó a “abrir la cabeza”, reflexionar sobre el rol de la política, sobre lo que significa el Estado. Aprender que en nuestras vidas todos hacemos política, lo entendí luego de esta carrera. No me arrepiento de haber tomado la decisión de dejar la ingeniería por la licenciatura, cuando UCES trajo la oportunidad de hacer la carrera en Rafaela, no lo dudé y me cambié de universidad, de otro modo jamás podría haberme ido a otra ciudad por cuestiones económicas.

¿Dónde podés desarrollarte laboralmente luego de que te recibís?

En mi caso conseguí trabajo durante la carrera, por medio de una pasantía con un legislador provincial, el Diputado Mirabella al cual le agradezco siempre la oportunidad que me brindó porque tener la suerte de combinar la teoría con la práctica fue un privilegio. De todos modos es una carrera que te permite desempeñarte en muchos ámbitos, como ser instituciones públicas, privadas, con funcionarios públicos y aún así también en empresas privadas porque, como dije antes política hay en todos lados, no sólo en el Estado o en un partido político.

Te recibiste hace un mes, ¿qué trabajo de investigación realizaste para tal fin?

Mi trabajo de investigación final fue dirigido a la autonomía plena municipal, enfocado en la ciudad de Rafaela. Es un tema que abordé en una de las cátedras de la carrera y que me resultó muy atractivo. En sí la autonomía municipal “es la facultad que tienen los municipios para darse sus propias normas, elegir sus gobernantes y administrarse a sí misma, dentro de su competencia territorial y material definida por las relaciones de vecindad y las bases sociológicas de una sociedad local. Es la capacidad del municipio para autogobernarse y dictar sus propias normas, que le otorguen legalidad a las acciones que implemente el gobierno local, teniendo en cuenta que la legitimidad se la brindaron los ciudadanos al elegir a sus representantes. El poder autogobernarse convierte al municipio en la primera institución más cercana al ciudadano porque es allí donde los funcionarios políticos tomarán las decisiones acordes a las problemáticas que afectan a la comunidad. Poder determinar el qué y el cómo de la resolución de un problema genera una capacidad municipal referencial para los pobladores”. Mi trabajo consistió en caracterizar al municipio de Rafaela pensando en la posibilidad de que cuente con la autonomía municipal plena, analizando la situación que vive actualmente y como viviría en caso de poseerla. Si bien la autonomía plena constituye una opción intermedia para el funcionamiento de los municipios, es menester que los gobiernos superiores se adapten a la cambiante realidad social, donde los municipios se encuentran próximos al ciudadano y deben orientar sus políticas a mejorar la calidad de vida.

La autonomía plena en la ciudad de Rafaela será relevante porque es una ciudad que, según un informe del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (Icedel;2015:7) en los últimos años ha tenido un crecimiento demográfico y urbanístico, y han empezado a surgir problemas para los cuales el municipio no tiene respuesta directa, tiene que depender de las gestiones que haga a nivel provincial y nacional para traer las soluciones por el simple hecho de estar sujeto a una ley orgánica que no contempla a los municipios con competencias para solucionar esos problemas.

Por lo tanto, la autonomía plena con la competencia institucional de dictar su propia carta orgánica le otorga una herramienta para poder tomar las decisiones y llevar a cabo las políticas que le solucionen problemas a la población, sin depender de la burocracia o de las gestiones con gobiernos superiores. En tal caso podemos hacer hincapié en temas cotidianos referidos a la calidad de los servicios públicos, a la calidad de vida en términos de seguridad, de educación, de tránsito, de medioambiente temas en los que hoy los municipios deben estar a la vanguardia pero careciendo del respaldo jurídico necesario. Simplemente lo hacen de hecho. Una autonomía plena llevaría a la ciudad de Rafaela a lograr esa legalidad y tener la potestad para decidir cómo afrontar esos problemas y cómo encontrarles solución.

¿Recomendarías estudiar esta carrera? ¿Por qué?

En primera instancia es destacar la comodidad de estudiar la carrera en la ciudad, sin necesidad de viajar a Rosario, Córdoba o Bs. As. (lo más cercano), con los gastos que ello implica. Pero también porque muchas veces creemos que estudiar política es entender las discusiones ideológicas o partidarias, y en eso estamos equivocados. Estudiar Ciencia Política te brinda la posibilidad de comprender y aprender las relaciones de poder que existen en un Estado y en el mundo, donde los actores que intervienen no sólo son peronistas o radicales o del Pro, va más allá.

Es importante formar ciudadanos que intenten comprender las problemáticas de la sociedad, porque muchas veces para encontrar soluciones es necesario que se estudie e investigue el génesis del problema, no solamente pensar en lo urgente. Tantas veces en el país nos centramos por discutir en cómo resolver lo urgente dejando de lado lo estructural, y luego de décadas en que el país se ocupó de lo urgente es que se llegó a perder la importancia por lo estructural.

Participar e involucrarse es otro punto fundamental cuando nos sentimos disconformes de cómo se están realizando las cosas, no conozco otro método. Formar parte, aprender y sobre todo formarse académicamente, científicamente para tener herramientas eficientes y eficaces para intentar resolver los problemas de la sociedad, nos compromete y nos predispone a querer una ciudad, una provincia o un país mejor.