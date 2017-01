¿Culpa de la naturaleza? Carta de Lectores 19/01/2017 Redacción Leer mas ...

Sr. Director:



La realidad es la única verdad. Las voces que unánimemente culpan a la naturaleza de los estragos que últimamente ocurrieron, solo son una demostración más, de la inutilidad criminal de esta camada de universitarios fracasados en el sector privado y que al recalar en la política como sustento, se transformaron en administradores del Estado.

Se rasgan las investiduras acusando al cambio climático, pero gastan dineros necesarios para obras, en publicidad y congresos, cuando deberían haber sido utilizados en optimizar las obras para evitar las consecuencias del mismo, Algo que no resiste el menor análisis. Pero estos profesionales, creen en sus eternos sueños de centro de estudiantes, que nosotros, como conglomerado humano, podemos hacer algún peso para cambiar el destino (como si fuéramos hados), y le hacen pagar las culpas a los componentes de la sociedad económicamente activa dilapidando los dineros públicos, Es imposible justificar que una población que se encuentra a 200 Km de distancia del sexto río de llanura más caudaloso del mundo y el tercero en América Latina, se inunde por falta de desagües. Es imposible no contabilizar que con los impuestos directos e indirectos que se pierden por estas decisiones criminales, se podrían construir obras pavimentadas en oro.

Personalmente siempre he defendido la posición de que no existen crisis económicas, que la crisis es política y fundamentalmente, de representatividad. Si la sociedad educada intelectualmente, sigue apoyando a universitarios que solo fueron empleados públicos, que usan los dineros públicos para promocionarse a través de CEMUPRO o viajan a China, Dubai o la India (este último destino siendo intendente), son cómplices necesario de esta asociación criminal.



Julio Ricardo Sánchez

DNI 6.043.532

Rosario