Leonardo Da Vinci Sociales 19/01/2017 Amado Raspo

Otro de los grandes artistas del Renacimiento, en Pintura. Sus principales obras fueron: Bautismo de Cirsto; Anunciación , Retrato de Ginevra Benci; La Dama de Armiño; La Ultima Cena; La Gioconda; La Virgen, El Niño Jesús y Santa Ana, etc, etc.

Tuve el enorme placer de ver en Francia ( museo de Louvres) "La Gioconda", ¡qué emoción!, fue unos pocos días después, que un irresponsable quiso destruir el cuadro, por lo que le fue colocado un enorme vidrio muy grueso, a través del cual se podía ver la obra.

Hay versiones que el apellido materno de " La Gioconda" era "Ghirardin" o "Girardini" . Tal el relato en una impresión que tengo del nombrado artista. En la ciudad de Córdoba, le comento esta circunstancia a un gran amigo, quien me manifestó que conocía a un señor que se dedicaba a estudios del árbol genealógico de los llegados de Italia. Desde luego lo comprometí a que hablara con dicho investigador, para saber si los Girardini, de aquí eran descendientes de la "Gioconda"; han pasado varios meses, pero nada hasta el presente.

En la computadora de mi casa, en un artículo se expresa ; " la modelo del cuadro, se refería a la Gioconda, se llamó Lisa Gherardin, nació en Florencia el 15/6/1479; pertenecía a la aristocracia, y tenía un linaje antiguo, pero con el correr del tiempo había perdido toda su influencia. Lisa se casó a los 15 años con Franciesco de Bartolomeo del Giocondo. En 1503, Francesco quiso tener a la belleza de Lisa en un cuadro; por lo cual fue retratada por Da Vinci.

Don Leonardo Da Vinci, falleció en Amboise, el 2 de mayo de 1519, a los 67 años.