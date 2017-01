Debut y expectativa Deportes 19/01/2017 Néstor Clivatti Argentina enfrenta a Perú en Ibarra. Será titular Ramiro Macagno.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO PRESENTE Y PASADO./ El arquero Ramiro Macagno y el defensor Julián Fernández, presencias internacionales surgidas de Atlético.

Se terminó la etapa de preparación para el combinado Sub 20 y de las pruebas que Claudio Ubeda lideró para finalmente conformar el plantel para este exigente compromiso en Ecuador.

El timón fue pasando de mano en mano desde la salida de José Pekerman y a pesar que en la última edición disputada en el verano uruguayo, donde Argentina se subiera a lo más alto del podio, no hay rastros de ningún proyecto y mucho menos de base de sustentación.

Ni siquiera se aprovechó la participación Olímpica para delinear la estructura que le dé continuidad a un ciclo y a una idea de juego que impidiera la improvisación o el armado contrarreloj; todo sucedió de la manera menos recomendable pero aquí estamos, en la previa de una nueva ilusión albiceleste para analizar a un equipo que tiene como particularidad para los rafaelinos, la inclusión de Rodrigo Macagno, actual arquero de Atlético.

Macagno no es el primer caso de un futbolista de La Crema en intervenir en un Sudamericano; en 2009 Sergio Batista llevó a Venezuela a Julián Fernández que también formaba parte del elenco rafaelino en una experiencia que desde lo colectivo culminó con una profunda decepción, ya que aquel seleccionado término en el 5to. puesto y fuera del mundial de Egipto.

La historia diría por aquel entonces, que tal papelón, interrumpió una sucesión de presencias en estos campeonatos de más de dos décadas, alumbrando otra, donde las designaciones de entrenadores para estas instancias, fue mucho más el legado de un fierro caliente que el de un testimonio de oro para el fútbol argentino.

La estadística por momentos abruma y los nombres implicados, revelan la ausencia de un programa estratégico y por qué no, de camadas de jugadores menos virtuosos acompañando la falta de lucidez organizativa. Sergio Batista, Marcelo Trobbiani, Walter Perazzo, Humberto Grondona y Julio Olarticoechea, están vinculados a ese frustrante pasado; ahora el destino eligió a Claudio Ubeda a quien todos interpelaremos para constatar si finalmente, ese tiempo oscuro puede archivarse o los fracasos seguirán socavando el gran patrimonio formativo.



NI RASTROS DEL ULTIMO CAMPEON

Acaso como una paradoja, esta noche cuando la Selección ingrese al campo del estadio Olímpico de Ibarra, lo hará como campeón defensor del título, un dato que podría contrarrestar lo antedicho ante algún aficionado desprevenido; en febrero de 2007 ese equipo dirigido por Humberto Grondona, le ganó a Uruguay en la última jornada con goles de Angel Correa y Sebastián Driussi y se quedaba con el primer puesto quebrando una racha fatídica.

No sirvió para mucho más que eso, meses después no superaría el corte clasificatorio en el Mundial disputado en Nueva Zelanda, con lo cual, no se trató de otra cosa que de un espejismo ya que no hay secuelas positivas de ese plantel ni de sus responsables, los cuales, el tiempo desacreditó por completo.



MACAGNO DE TITULAR

Apenas un par de partidos en el arco de Atlético y una coyuntura favorable, lo llevaron al chico nacido en Alicia al predio de Ezeiza y de allí, a Ecuador donde esta noche debutará en el arco albiceleste.

Así de fugaz ha sido todo en la vida de este joven arquero cordobés, que de tener la solvencia y la personalidad que transmite, en este Sudamericano, regresará a Rafaela con más minutos en la Selección que en su propio club donde, seguramente volverá a ser suplente de Lucas Hoyos cuando se reanude el torneo doméstico.

El resto del plantel escogido por Claudio Ubeda, no tiene jugadores de tanta relevancia excepto el caso de Santiago Ascacibar que con solo 19 años, se ha convertido en uno de los puntales del mediojuego de Estudiantes de La Plata y que también participó del equipo Sub 23 en los Juegos Olímpicos; el Ruso, además de ser el jugador más experimentado de este combinado llevará el brazalete de capitán.

Algunas curiosidades de este reclutamiento pasan por ejemplo, por la escasa presencia de jugadores de River, ya que solo el arquero Franco Petroli fue convocado para este torneo y el dato interesante es la integración de aquellos que no provienen de clubes con historia grande, los casos del arquero Facundo Cambeses de Banfield; Cristian Romero defensor de Belgrano de Córdoba, el delantero Ramón Mierez de Tigre y el antes mencionado Rodrigo Macagno de Atlético de Rafaela.

Argentina integra el Grupo B y además de Perú, rival para el primer partido, aguardan Uruguay, Venezuela y Bolivia. Cabe destacar que el adversario de esta noche, es dirigido por el argentino Fernando Nogara que buscará clasificar a los cruzados, por primera vez en su historia al mundial que se jugará a mediados de año en Corea del Sur.

Este encuentro se disputará en la ciudad de Ibarra donde, la altura también podría tener alguna incidencia ya que el estadio Olímpico, se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Comienza otra apasionante competencia donde se conjugan el presente y fundamentalmente, el futuro de estos jóvenes valores nacionales.