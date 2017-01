En el centro de Italia siguen los temblores

MONTEREALE, ITALIA, 19 (AFP-NA). - Una serie de temblores, entre ellos uno de magnitud 5,7, sacudieron este miércoles el centro de Italia, una zona castigada el año pasado por sismos y sepultada ahora por las tormentas de nieve. Una madre y un niño atrapados dentro de los escombros de una casa tras los fuertes terremotos fueron rescatados con vida, según informaron los bomberos.

"No hay víctimas", indicó el responsable de la Protección Civil, Fabrizio Curcio, durante una conferencia de prensa en la que reconoció que "no han podido acceder a muchas localidades", aisladas por la ola de mal tiempo, con fuertes nevadas, ráfagas de viento y temperaturas particularmente bajas. "Fue apocalíptico. Nos quedamos como petrificados. Sentimos primero uno, luego otro, de nuevo uno más fuerte. Sentíamos cómo que el mundo se estaba derrumbando alrededor nuestro. La gente gritaba, era terrible", contó Nello Patrizi, de 63 años, un ganadero que estaba controlando sus vacas cerca de Montereale.

El primer temblor, de magnitud 5,3, tuvo lugar a las 10H25 (09H25 GMT), el siguiente más fuerte y más largo, de 5,7; el tercero alcanzó los 5,5 y el cuarto, 5,2. En total se han registrado más de 100 réplicas, lo que ha generado pánico en muchas ciudades. Los temblores más fuertes se sintieron también en Florencia, Nápoles y Roma, donde cientos de gentes salieron de sus casas y trabajos y fueron evacuadas varias escuelas, universidades y museos.

Los epicentros se localizaron entre Montereale, Capitignano, Campostoto, Barete, Pizzoli y Amatrice, poblaciones a unos 150 kilómetros de Roma, donde las autoridades intentan con dificultad por las condiciones climáticas de evaluar si hubo daños.

Amatrice, la localidad más afectada por el sismo de magnitud 6,0 que el 24 de agosto dejó más de 300 muertos, estuvo aislada durante la jornada. Las ambulancias no pudieron acceder por las fuertes nevadas. Toda esa zona, ubicada en medio de montañas, sufre desde hace diez días tormentas de nieve y viento que convirtieron muchas de las carreteras en impracticables.