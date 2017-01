Racing debuta ante el golpeado Gimnasia de Alfaro Deportes 19/01/2017 Redacción TORNEO DE VERANO

Racing debutará hoy en el Torneo de Verano 2017 ante un golpeado Gimnasia y Esgrima La Plata que viene de ser goleado por Banfield y el ganador del encuentro se quedará con la Copa Amistad. Ambos equipos se enfrentarán en el estadio José María Minella de Mar del Plata a partir de las 22:10 bajo el arbitraje de Jorge Baliño y con televisación en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Racing disputó dos amistosos en la pretemporada, en el primero derrotó a Alvarado por 1 a 0, partido en el que jugaron la mayoría de los habituales titulares, mientras que en el segundo un elenco alternativo superó a la reserva de River también por la mínima diferencia. Por otra parte, se enfrió la llegada del mediocampista Marcelo Meli, quien ya había arreglado su contrato con Racing, pero Boca, dueño de su ficha no quiere vender su 50 por ciento del pase.

Por su parte, el director técnico del Lobo, el rafaelino Gustavo Alfaro se fue "preocupado" del estadio el pasado lunes tras la derrota de Gimnasia y Esgrima La Plata ante Banfield por 4 a 1 por lo cual trascendió que para jugar ante Racing pondría a los dos refuerzos Brahian Alemán y Mauro Matos. “Lechuga” no confirmó el equipo, pero se estima que también jugarán la mayoría de los habituales titulares, entre ellos Darío Bottinelli y Lucas Licht mientras que Lucas Lobos no será de la partida por padecer una molestia muscular. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Racing: Agustín Orión; Iván Pillud, Sergio Vittor, Miguel Angel Barbieri, Pablo Alvarez; Marcos Acuña, Diego González, Luciano Aued, Santiago Rosales; Lisandro López y Gustavo Bou. DT: Diego Cocca.

Gimnasia (LP): Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Sebastián Gorga, Dardo Miloc, Lucas Licht; Luciano Perdomo, Darío Bottinelli; Nicolás Ibáñez, Brahian Alemán, Ramiro Carrera; Mauro Matos. DT: Gustavo Alfaro.