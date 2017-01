Tres bajas en Independiente Deportes 19/01/2017 Redacción Leer mas ...

El mediocampista Jorge Ortíz y el defensor Hernán Pellerano no serán tenido en cuenta por el entrenador Ariel Holan y quedaron desafectados de la pretemporada que el plantel de Independiente realizará en la provincia de Salta. Según se informó, este miércoles el entrenador decidió que los futbolistas no viajen a la mencionada provincia, por lo cual se estima que el club de Avellaneda comenzará a buscar una salida que le convenga a la entidad y a los jugadores. El "Marciano" Ortíz llegó a Independiente en julio de 2015 proveniente de Lanús luego de que el club pagara 11,5 millones de pesos por el 100 por ciento de su pase y tiene contrato hasta julio de 2018, pero se iría a una entidad del exterior y México sería el destino, más precisamente el Xolos de Tijuana. Otro de los jugadores que no estará en la órbita de Holan es el marcador central Hernán Pellerano, que ya tuvo un ofrecimiento de Peñarol de Uruguay y hasta del fútbol español, por lo que tampoco viajará a Salta. Lo que también Independiente definirá en las próximas horas será la salida del mediocampista uruguayo Cristian "Cebolla" Rodríguez, que seguirá su carrera en Peñarol de Montevideo y que en el "rojo" tuvo pocos minutos por las continuas lesiones que lo aquejaron. Ante la salida del mediocampista, Holan espera que en las próximas horas se defina la llegada de Walter Erviti, pero antes el futbolista debe resolver su salida de Banfield. En tanto, el plantel de Independiente viajará hoy a Salta para jugar un torneo amistoso donde se medirá con Atlético Tucumán mañana y ante Racing, el lunes 23. Por su parte, el delantero Leandro Fernández se rompió los meniscos de la rodilla derecha y ahora deberá ser sometido a una artroscopía, por lo que estará al menos un mes fuera de las canchas. Fernández venía de recuperarse de una lesión grave, tras la la rotura de los ligamentos cruzados, y ahora deberá afrontar nuevamente al quirófano para someterse a una artroscopía.