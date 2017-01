Boca apunta a Sergio Romero Deportes 19/01/2017 Redacción Leer mas ...

Los dirigentes de Boca decidieron dar por terminadas las negociaciones por el arquero de Estudiantes de La Plata Mariano Andújar y ahora apuntan sus intenciones sobre Sergio Romero, quien es suplente en el Manchester United. "Es arquero de Selección. En su momento no quería volver al país, no sé si cambia que (Edgardo) Bauza diga que necesita ser titular", señaló el presidente de Boca, Daniel Angelici sobre el próximo objetivo del club en cuanto a refuerzos en declaraciones a Radio Rivadavia. Lesionado el rafaelino Guillermo Sara (luxación del hombro) y sin que pueda volver a jugar hasta mitad de año, la única alternativa que cuenta por ahora en la valla el "xeneize" es el joven Axel Werner, el otro arquero nacido en nuestra ciudad, también surgido de la cantera de Atlético de Rafaela, al igual que el “Melli”. Pero Angelici sorprendió al señalar que Romero fue "el primer pedido" de Guillermo Barros Schelotto a la hora de pensar en el arco boquense. La intención del equipo auriazul fue en primera instancia traer a Mariano Andújar, pero todo se cayó ante el elevado precio que puso Estudiantes por su pase y a lo dilatado de las tratativas. El entrenador de la Selección argentina advirtió que Romero necesita de "minutos" para poder sostener su puesto en el equipo nacional, habida cuenta que juega muy poco en el Manchester United, donde es suplente. Angelici, atento a esto, comenzó a gestionar su llegada y aseguró que "Chiquito" cumple con todas las condiciones para ponerse el buzo y ya hubo contacto con su representante "para intentar convencerlo". En cuanto a Andújar, Angelici confirmó que "el tema está caído", pero aclaró que seguirán "buscando para darle al técnico una alternativa. Boca hace propuestas serias. Si los equipos no quieren transferir jugadores, no podemos hacer nada". Sobre la posible llegada de Walter Montoya, el mediocampista de Rosario Central, Angelici dijo que "Boca lo quiere y se hizo una buena oferta por él", pese a que el representante del volante la niega.