Dos mensajes reavivan la pista de María Cash

Ampliar FOTO NA SOS. Dos mensajes, uno con la firma de María Cash, fueron hallados en localidades de Santa Cruz.

RIO GALLEGOS, 19 (NA). - Dos mensajes escritos, al menos uno de ellos con una firma atribuida a María Cash, la joven que desapareció en 2011 mientras viajaba por el norte del país, fueron hallados en las provincias de Chubut y de Santa Cruz y pusieron en alerta a las autoridades locales y nacionales.

Al menos en uno de los mensajes, en los que se pide auxilio, la mujer menciona que es llevada en un auto e inclusive escribe la marca y la patente.

El último escrito fue encontrado este martes por la mañana en en el baño de una estación de servicios de la localidad santacruceña de Cañadón Seco.

"Ayuda. Soy María Cash. Me llevan a un pueblo de Las Heras en un auto blanco Sandero DEN 232. Avisen, auxilio", reza el papel escrito con un fibrón negro, en el que se menciona la fecha, 16 de enero y la hora 13:00, según la información publicada por el diario El Patagónico.

Otro mensaje similar fue encontrado en la localidad de Garayalde, en la provincia de Chubut, aunque era más breve y coincidía en el dato de Las Heras, mientras que mencionaba un auto blanco, sin especificar modelo, ni patente. Trascendió que existen testimonios que indican sobre el paso de un auto con esas características con dos hombres robustos y dos mujeres vestidas en forma llamativa.

Tras conocerse los mensajes, varias comisarías de esa zona del sur patagónico fueron alertadas, aunque por el momento no se habían producido novedades.

María del Carmen Gallegos, la madre de María Cash, admitió su deseo de que el mensaje fuese real, aunque admitió que no reconoció la letra.

"Hace un tiempo -continuó- apareció un mensaje similar, yo reconocí la letra de ella, pero la Justicia lo negó. Nosotros contratamos a una perito caligráfico y también nos dijo que era de ella, pero eso quedó en el olvido. Ahora esperamos, como esperamos todo este tiempo que la Justicia trabaje y que la encuentren", agregó.