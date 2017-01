A la información que hoy brinda el Diario sobre una represión a empleados de AGR, la gráfica del Grupo Clarín, se agregan otros detalles.



En 2000, el multimedios Clarín echó a 117 trabajadores de prensa, entre ellos, a todos los delegados, algo que está prohibido por las leyes laborales. Por ese entonces, Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad de Cambiemos, manejaba la cartera de Trabajo del gobierno de la Alianza.



Según el testimonio de Daniel Ponzo, delegado gremial despedido de ese entonces, Bullrich le dijo que no podía defender los intereses de los trabajadores por temor a las presiones del Grupo.



"CON DOS TAPAS ME SACAN..."



"Vamos a ver qué podemos hacer, vos sabés que si me ponen dos tapas en Clarín me sacan de acá", le dijo la ministra a uno de los delegados, según da cuenta hoy Diario registrado se contó en un documental que repasa el conflicto de aquellos años.