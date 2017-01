"Tengo miedo que a Cambiemos no le vaya bien"

"Tengo miedo de que a Cambiemos no le vaya bien porque se pueden generar situaciones sociales muy complejas. La sociedad no está demasiado ilusionada con la política, existe una distancia muy grande entre la política y la sociedad", advirtió Ricardo Alfonsín en diálogo con La Capital.



El diputado por la UCR cuestionó además la "falta de firmeza" por parte de referentes del radicalismo a nivel nacional en torno a su capacidad de intervenir en las decisiones políticas que se toman dentro de la alianza de gobierno que conforman con el PRO.



DESILUCION SOCIAL



Además, el hijo de Raul Alfonsín señaló que la desilusión social por la falta de respuestas podría desencadenar un problema mayor, desde su mirada.



"Tengo temor de que si se produjera una fuerte desilusión, se generen las condiciones políticas para que surjan liderazgos mesiánicos, aventureros y autoritarios", comentó el diputado nacional.



NO QUERIA LA ALIANZA



Recuerda hoy la agencia Derf, que tras el fracaso de la unión que gestó con el derechoso Francisco De Narváez, Ricardo Alfonsín no quería que su fuerza política se una al PRO. Pero el sector de Ernesto Sanz le ganó la disputa en el recordado comité boina blanca de comienzos de 2015, que terminó por insertar a la UCR en Cambiemos.



En cuanto al rol del radicalismo ante este panorama, Ricardo Alfonsín afirmó que "frente a las circunstancias de no estar acompañado mayoritariamente en las posiciones hay dos posibilidades: o cambiar de posición o hacerte cargo de las consecuencias. Yo me hago cargo de las consecuencias porque sino sentiría que traiciono las ideas de mi partido y a mí mismo".