“No recibimos ningún pedido de obras de la provincia” Locales 18/01/2017 Redacción “No hay ninguna obra que nos hayan pedido que hayamos dejado de financiar”, expresó el Ministro de Agroindustria a la salida de la reunión con las autoridades de la Sociedad Rural de Rafaela. Además anunció créditos a 4 años, con 1 de gracia y 12% de interés a los productores afectados que estén bancarizados y un fondo con la provincia para los que no lo estén. Confirmó que comenzarán a trabajar en la cuenca del Vila – Cululú.

Ampliar FOTO J. BARRERA BURYAILE. Aseguró que “las autoridades locales” deben hacer el seguimiento de los fondos para obras.

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION). - Continuando con su gira por territorio santafesino, y cumpliendo con la promesa que nos hizo el lunes en la capital provincial, el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile se presentó ayer al mediodía en nuestra ciudad. Acompañado por el subsecretario de Lechería Alejandro Sammartino, el Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria y otros funcionarios, el titular de la cartera fue recibido por las máximas autoridades de la Sociedad Rural de Rafaela en la sede de calle Brasil, encuentro del que participó además el concejal Germán Bottero.

Los productores explicaron el cuadro de situación del sector y profundizaron sobre la problemática del departamento Castellanos. Buryaile y su equipo detallaron las herramientas que pondrán a disposición, fundamentalmente en el marco de la declaración de emergencia que seguramente será homologada mañana en la reunión de la Comisión. Esto redundará en el diferimiento de algunos pagos impositivos y el congelamiento de deudas bancarias.

Quizás lo más importante fue el detalle brindado sobre las obras que llevarán adelante junto con la Provincia, entre ellas el del canal Vila – Cululú. En este sentido Buryaile expresó que no se negaron a financiar las obras que los gobiernos provinciales solicitaron, aclarando que no recibieron pedido alguno de Santa Fe.

Por otra parte los funcionarios nacionales anunciaron una línea de crédito para los productores bancarizados con plazo a 4 años, con 1 año de gracia y una tasa subsidiada del 12%. Para aquellos productores que no estén bancarizados, por no tener la carpeta en condiciones o cualquier otra razón, se los tratará de asistir a través de un fondo que conformarán con el gobierno provincial.



LAS DEFINICIONES DE BURYAILE

Tomamos contacto por segundo día consecutivo con el Ministro de Agroindustria y en este caso Buryaile profundizó sobre las situaciones que preocupan a la región con la prensa rafaelina. Aquí sus conceptos:

El sector tambero: “Sin rentabilidad no hay proyección de ninguna actividad. El lechero hace muchos años que viene aguantando la mala y tirando para adelante. Desde el Gobierno tratamos de estar en la inmediatez con los paliativos, porque no son soluciones, a los problemas que tiene. Hemos tomado como política abrir los mercados, hoy Argentina sale a buscar mercados, tenemos una política claramente exportadora”.

La cadena láctea: “No voy a defender a ningún eslabón porque está claro de qué lado estoy más cerca, pero me interesa todo el eslabón. Pero creo que hoy la participación en el precio del productor no es el mismo que el del mes de febrero del año pasado. Esto no quiere decir que sea lo ideal, pero sí es distinto. En todos los casos estuvimos, con la asistencia que puede el Estado a través de créditos, de esperas en el caso de los impuestos”.

La falta de obras: “El Gobierno nacional ha hecho las obras que se plantearon dentro de la cuenca que le han planteado. No es responsabilidad nuestra un montón de cosas que nos plantean y sí digo que venimos a trabajar con la provincia en el tema de los productores. Vamos a constituir un fondo para todos aquellos productores que no están bancarizados a tratar de ayudarlos a salir de esta situación”.

El rol de Nación: “No hemos recibido ningún pedido de la Provincia de ninguna obra en la provincia. Nosotros hemos financiado las obras que nos han pedido, no hay ninguna obra que nos hayan pedido que hayamos dejado de financiar. Por lo tanto cumplimos con el compromiso del presidente Macri”.

El poder de policía del Gobierno Nacional: “No vengo a buscar responsables, vengo a comprometer al gobierno nacional, no a buscar responsables de nada, esto quiero que quede claro. Lo que la Provincia hace con sus fondos es una responsabilidad de la Provincia y es más lógico que las autoridades locales hagan su propio seguimiento".

Los próximos pasos: “Vamos a trabajar con la Provincia en el canal de San Antonio, en las 11 cuencas interjurisdiccionales entre Córdoba y Santa Fe y seguramente vamos a trabajar en la cuenca del Vila – Cululú, que no está pedido, pero luego de las reuniones que llevamos acá surge la necesidad claramente de plantearlo”.

¿Están evaluando medidas extraordinarias (como la anulación de la retención a la soja)?: “No estamos analizando medidas de ese tipo por ahora”.