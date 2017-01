Lifschitz se comprometió a iniciar obras hídricas en el Departamento Locales 18/01/2017 Redacción El Gobernador recibió, junto a sus ministros, a un grupo de productores autoconvocados que se habían reunido en Presidente Roca. Admitió la deuda de la Provincia en lo que hace a infraestructura hídrica en la región, pero al mismo tiempo se comprometió a poner en marcha un plan de obras a corto, mediano y largo plazo.

Ampliar FOTO PRENSA CALVO FRENTE A FRENTE. Funcionarios y productores mantuvieron una constructiva reunión, aunque con momentos ásperos.

Al gobernador Miguel Lifschitz le toca, a poco de haber comenzado su segundo año de gestión, poner el pecho a la ola de críticas por la falta de inversiones en infraestructura hidráulica por parte de sus predecesores y que explican, en buena medida, el impacto de las inundaciones que se registran en el territorio santafesino, con el departamento Castellanos entre los más perjudicados.

Los productores agropecuarios y las entidades representativas de la economía rural son los que más cuestionan a la Provincia por no haber ejecutado las obras tantas veces reclamadas y que ahora ponen en jaque a muchos tambos y cultivos de la región. Ante tanta calentura, los productores con campos y pueblos inundados concentraron reclamos en el cruce de las rutas 70 y 13, la semana pasada, y tras las críticas y el reclamo de obras lanzaron un ultimátum a la Provincia para que brinde soluciones. Ese plazo vencía ayer al mediodía cuando se realizaría una nueva asamblea en el mismo lugar del distrito de Presidente Roca.

El senador, Alcides Calvo, dialogó con el ministro de la Producción de la provincia, Luis Contigiani, para coordinar una respuesta y de ese diálogo surgió la invitación para que representantes de los productores asistan a una audiencia con Lifschitz, ayer a las 10 de la mañana.

"Fue un buen gesto del gobernador", sintetizó Calvo sobre este encuentro al que calificó como "productivo" más allá de que los gringos que "hablan con el corazón" no se hayan callado las críticas a la Provincia. "Se ha avanzado", subrayó el senador por el departamento Castellanos.

Durante la reunión, Lifschitz admitió la falta de inversión en infraestructura hídrica de los gobiernos anteriores y que en el primer año de su gobierno pudo haber hecho más. En este contexto, reconoció que la Provincia de Córdoba avanzó con el plan de obras de canalización y que Santa Fe está en deuda, a la vez que se puso a disposición para efectuar obras en forma inmediata.

Así, el Gobernador que estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Pablo Farías, de Infraestructura, José Garibay y el propio Contigiani entre otros, preguntó cuántas alcantarillas se deben reemplazar en el Canal Vila - Cululú y como respondieron que 15, confirmó que contaba con los fondos por tanto ordenó que se ponga en marcha el proceso.

Por su parte, Calvo remarcó la "necesidad de reconstruir, inclusive refundar el departamento Castellanos" mientras los productores pidieron asistencia financiera "para volver a empezar" y apoyo ante la AFIP para solicitar que cesen las intimaciones y los planes de pago.

Al evaluar la situación, se coincidió en que la producción de los tambos se redujo drásticamente, y como efecto dominó, traslada el problema a la industria láctea que, en el caso de las más pequeñas pueden terminar cerrando lo que generará un problema social en pequeñas comunidades. Además, las economías de pueblos y ciudades de la región no será igual a partir de la crisis del campo de la zona pues su actividad se sustenta, en buena medida, en lo que producen tambos. También la importante red de proveedores de insumos y servicios a los campos se verán afectados, pues tendrán menor nivel de actividad y quizás dificultades para cobrar.

Lifschitz planteó la alternativa de crear un fideicomiso, que se puede nutrir de créditos internacionales, para asistir financieramente a los productores. En tanto, Calvo manifestó que "es necesaria la asistencia financiera con característica de crédito, varios años de gracia, tasa subsidiada, con un fondo de reconversión productiva, como lo ha manifestado en su Proyecto de Ley el senador nacional, Omar Perotti.

El encuentro fue convocado principalmente para delinear las obras hidráulicas prioritarias para las distintas cuencas con las que cuenta el territorio departamental y las cuales con su inmediata ejecución no afectarían a comunidades aguas abajo, entre ellas limpieza y ejecución de canales, y la colocación de alcantarillas, obras reclamadas por autoridades y productores oportunamente.

Finalizada la reunión y tras la exposición de la situación actual, se acordó la realización de obras y limpieza de canales en los distritos de Humberto Primo, Ataliva, Galisteo, como así también en el Canal Vila Cululú y la realización obras en el distrito de Presidente Roca a través de la colocación de alcantarillado, y la ejecución de canales que posibiliten agilizar el escurrimiento del agua, entre otras. Además se conformará una comisión de seguimiento de estos y de futuros trabajos a realizarse una vez concluido el estudio integral que elabora el Gobierno Provincial para la región.

Asimismo, Calvo puntualizó que "hay 40 tambos sin energía eléctrica en el Departamento y que se necesita mayor velocidad de la EPE para reparar el servicio, por lo que sugerí utilizar el fondo de Emergencia Rural para acelerar los tiempos".

Por último, se coincidió en la necesidad de que la Cámara de Diputados trate lo antes posible la Ley de Aguas, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. En este marco, Lisfchitz considera la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para que la Cámara baja apruebe esta iniciativa, que regula todo lo que tiene que ver con el agua, qué hacer con los canales clandestinos, el agua pluvial y subterránea, entre otros aspectos.

Participaron del encuentro en el Salón Blanco de Casa de Gobierno el Diputado Provincial, Omar Martínez, el director Provincial de Comité de Cuencas y Talleres, Nicolas Mijich, el secretario de Lechería, Pedro Morini, como así también autoridades comunales.