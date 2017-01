Macri declarará la emergencia Locales 18/01/2017 Redacción POR LAS INUNDACIONES DE SANTA FE, BUENOS AIRES Y CORDOBA

Ampliar FOTO NA EN CONFERENCIA. Macri ayer tras la reunión de gabinete.

El presidente Mauricio Macri anticipó ayer que declarará la emergencia agropecuaria y que el Gobierno nacional está trabajando "junto con los intendentes y gobernadores" para paliar la situación de las inundaciones en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

El Presidente señaló que ha sido movilizado el Comité de Emergencias, que incluye a personal del Ejército, fuerzas de seguridad y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, para "asistir, estar cerca, encontrar paliativos". En declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, en su primera conferencia de prensa del año, Macri expresó que en los próximos 15 días se pronostica que no habrá lluvias, por lo cual pidió "a nivel de cada provincia" rehabilitar "caminos secundarios y terciarios para que la producción se pueda poner en marcha y no se pierdan puestos de trabajo".

El Presidente ratificó que el Gobierno declarará la emergencia en la provincia de Santa Fe, donde se registran cientos de evacuados y se perdieron cosechas y ganado. "Vamos a declarar la emergencia. Hablé con el gobernador (Miguel Lifschitz) y ayer estuvo el ministro (de Agroindustria) Ricardo Buryaile", afirmó el mandatario, que agregó: "No nos queremos apresurar para decir cuál va a ser la pérdida porque no hay un relevamiento certero de cuáles zonas están anegadas, cuáles están inundadas y cuál va ser la capacidad de reacción, que va a depender mucho también de la velocidad en que se reparen los caminos secundarios y terciarios".

Asimismo, sostuvo que "el cambio climático sigue pasándonos facturas" y consideró que "invertir en infraestructura es muy importante" para "mitigar estos problemas". "Claramente estamos para asistir con todas las herramientas que tengamos. Entendamos que la dimensión es realmente muy grande y todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos hacer", subrayó el mandatario sobre la asistencia que está brindando el Gobierno a los pobladores y productores damnificados por las inundaciones.

Además, instó a que en las provincias afectadas se realicen obras de infraestructura para mitigar los efectos de los fenómenos climáticos y evitar situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas y provocan daños a la economía nacional. "Ahora, que se trabaje a nivel de cada provincia para recuperar los caminos secundarios y terciarios, que la producción se pueda poner en marcha y que no se pierdan puestos de trabajo", puntualizó Macri.

"Después con tiempo, en línea con lo que vengo predicando desde que asumí la Presidencia, es construir infraestructura que mitigue estos problemas, como cuando tuve la oportunidad de hacerlo en la ciudad de Buenos Aires como Jefe de Gobierno", añadió.

Asimismo, puntualizó que esa misma iniciativa deben adoptar las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, que son los principales distritos perjudicados por la recurrencia e intensidad de las lluvias que provocan anegamientos en grandes extensiones de campos. "Llegó el momento de que lo hagamos, sabiendo que ese tipo de obras generan trabajo del bueno y traemos soluciones de largo plazo. Hay que actuar preventivamente, algo que no se ha hecho en la Argentina durante mucho tiempo", subrayó el Jefe de Estado.

Macri, antes de iniciar la conferencia de prensa, expresó su "solidaridad, preocupación y acompañamiento a todas las víctimas de las inundaciones" en las provincias afectadas por las aguas, además sostuvo que desde el Gobierno junto al Comité de Emergencia se ha movilizado personal militar y civil para trabajar junto a los gobernadores y los intendentes en la contingencia. Seguidamente, expresó que "este cambio climático sigue pasándonos facturas y tenemos que tratar de asistir, estar cerca y encontrar paliativos en esta primera etapa".