En Ramona atenderán la ANSeS y el Renaper Región 18/01/2017

Ampliar FOTO ANSeS FUNCIONARIOS. Marcelo Canavese y Sergio Aye, cuando las oficinas móviles atendieron en Sunchales.

Ramona hoy, Vila mañana y Josefina el viernes serán las localidades donde atenderán en el horario de 8 a 15 las unidades móviles de ANSeS y del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para que los vecinos puedan realizar trámites o bien efectuar consultas. Así lo confirmó el titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Rafaela, Sergio Aye, quien destacó que "la decisión de convocar a estos dos servicios móviles responde a la necesidad de acercarnos a la gente en un Departamento afectado profundamente por las inundaciones, queremos que el Estado pueda facilitarle las cosas a la gente".

La UDAM (Unidades Móviles de ANSeS) es un canal de atención que se desplaza por todo el país con la finalidad otorgar prestaciones y servicios del organismo tan importantes como la Asignación Universal por hijo, Asignaciones Familiares, Progresar y jubilaciones.

En tanto, el móvil del Renaper también dirá presente acompañando al equipo de ANSeS por lo que allí podrán tramitar el DNI todas las personas que requieran actualización del mismo.

Aye señaló que "ambas actividades han sido coordinadas con las comunas de las localidades a visitar, por lo que en el caso de la oficina móvil del Renaper atenderá en su interior porque es ahí donde tiene el equipamiento, en tanto que el personal de ANSeS directamente se instala en las comunas". "Cada vez que se organizan este tipo de operativos se atiende a mucha gente que aprovecha la oportunidad, y en este caso no sólo se pueden acercar los vecinos de Ramona, Vila o Josefina sino también de las poblaciones cercanas, todos pueden hacer trámites o consultas", expresó el funcionario.

"Días atrás estuvimos en Sunchales con los vehículos del Renaper y de ANSeS con una muy buena repercusión, así que esperamos tener resultados similares en lo que resta de esta semana en el Departamento", indicó el director de la UDAI Rafaela. Asimismo, anticipó que este viernes en Sunchales "vamos a realizar la apertura de nuestro punto de atención permanente tras un traslado, ya que buscamos mayor comodidad para atender a las personas, siempre con el amplio respaldo de la Municipalidad de esa ciudad".

Aye afirmó que "sin duda el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados es uno de los ejes de nuestra gestión desde el año pasado, pues en todo el país abarca a 2.400.000 personas de las cuales 900.000 ya están cobrando". "La semana pasada estuve en Angélica para explicar de qué se trata este programa pero también para llevar resultados concretos de reajustes automáticos de haberes. A la gente mayor por ahí le cuesta venir a Rafaela, por tanto es muy útil acercar el Estado a la gente, facilitarle las cosas y de ahí que visito distintas localidades", agregó.

Con cinco meses en el cargo, Aye trazó un "balance altamente positivo, hay un muy buen equipo de trabajo y en lo personal estoy haciendo lo que me gusta, soy un abogado que ejercía la profesión en forma particular pero que siempre trata de dar respuestas y soluciones a la gente, este es un buen lugar para hacerlo".