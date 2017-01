Macri aseguró que en 2017 el país "seguirá creciendo" Nacionales 18/01/2017 Redacción El Presidente relativizó el informe del FMI sobre menor crecimiento de la Argentina y consideró que el empleo se recupera.

Ampliar FOTO NA AGENDA ABIERTA. Macri en su primer mano a mano con los periodistas de Casa Rosada.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que está "creciendo el empleo", destacó la mejora de los principales indicadores y relativizó un informe del FMI que alertó sobre una suba del Producto Bruto inferior a la esperada en la Argentina y otros países de América Latina. "En lo que hace a las expectativas del Fondo Monetario, son proyecciones, a ellos que crezcamos por debajo de 3 por ciento les parece poco, esperamos crecer un poco más que eso, pero lo más importante es que volvimos a crecer y vamos a volver a crecer", afirmó Macri.

En su primera conferencia de prensa del año, el presidente subrayó que "hace varios meses crece el empleo en la Argentina" y ratificó que siguen vigentes los acuerdos entre empresarios y el gobierno para evitar despidos. Tras encabezar la primera reunión de Gabinete de este año, el jefe de Estado sostuvo que está "creciendo el empleo, que es coherente con que hemos empezado a crecer".

El mandatario aseguró que, a partir del diálogo, el "desafío es crecer 20 años seguidos", y lamentó que en otro momento del país hubo "dos, tres, cuatro años de crecimiento, y vuelta a caer". El mandatario consideró que "el desafío en esta nueva etapa es apostar al largo plazo, diciendo ´no más´ al atajo a la viveza, sino a la construcción a partir del esfuerzo de cada argentino".

Consultado sobre el cierre de empresas de distintos rubros, Macri señaló que "lo más importante que tenemos información creíble, profesional, que no le preguntan al Presidente qué número tienen que poner". Afirmó que los datos del INDEC "dicen que ya hace varios meses crece el empleo en la Argentina", e insistió en que "varios miles puestos de trabajo nuevo se van creando mes tras mes".

Sin embargo, admitió que "eso no significa que pueda haber una empresa que cierra, pero hay muchas más que están abriendo". "Intentaremos ayudar a que ninguna empresa cierre. Queremos que vengan nuevas empresas y crezcan las que están. Por suerte crece el empleo, coherente con que hemos comenzado a crecer", dijo.

El jefe de Estado consideró que se inició "un año en el cual lo hacemos con optimismo porque va a ser el primer año que lo hacemos con optimismo, que el desafío no es crecer un año, sino 20 años seguidos porque esta es la solución definitiva a los problemas de pobreza y exclusión que hay en nuestro país". "Tenemos que profundizar los valores que hemos puesto en la agenda de todos los días que tienen que ver con el cambio que decidimos los argentinos, que comienza con decirnos la verdad, respetarnos los unos con los otros y dialogar alrededor de una mesa para encontrar soluciones creativas, inteligentes que viabilicen este camino de crecimiento y nunca más se detenga, e incluya a todos los argentinos que no la están pasando bien", señaló.

Macri habló sobre la necesidad de "ir potenciando y avanzando en la obra pública, que ha tomado velocidad y debe seguir tomando no solo en el campo hídrico, sino con las rutas, energía, puertos, ferrocarriles para el desarrollo económico del país". Pidió "seguir potenciando" las obras de la "inclusión social" como redes de agua potable, cloacas en cada una de las provincias.

En ese contexto, afirmó que "hay que invertir en infraestructura", tema que vinculó al flagelo de las inundaciones, puntualizando que "el cambio en los regímenes de lluvias vinieron para quedarse" e insistió que hay que construir las obras que "mitiguen" el impacto de las lluvias. Insistió en que "hay muchos proyectos que resolverían este tema, llegó el momento de que lo hagamos sabiendo que haciendo esas obra en tiempo y forma generamos trabajo del bueno y traemos soluciones a largo plazo.