Principales frases Nacionales 18/01/2017 Redacción LA CONFERENCIA DE MACRI

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri brindó ayer su primera conferencia de prensa del año, en la que abordó numerosos temas de la actualidad del país y de su gestión en la Casa Rosada. A continuación se transcriben las principales frases que dejó en su contacto con los periodistas:

- Nisman: "Es muy positivo que se estén reabriendo las causas que nos acerquen a saber cuál es la verdad sobre la denuncia y acerca de la muerte del fiscal. Me parece que estamos en el camino correcto. Falta mucho, pero esperamos que en un tiempo razonable podamos saber cuál es la verdad y que esto no se dilate eternamente en el tiempo".

- Trump: "Yo espero que le dé importancia a la relación con Argentina. Creo que hay un enorme camino a recorrer juntos entre Argentina y Estados Unidos, en una relación que tiene que ser de mutuo beneficio. Creo que dado que nuestro punto de partida es un intercambio muy bajo, no creo que aún políticas proteccionistas que impulsa Estados Unidos nos perjudiquen en una medida relevante".

- Reelección: "Esta tarea no se agota en cuatro años, uno tiene que estar abierto a que de golpe sigamos para ocho, pero falta mucho. Yo diría que no nos apuremos".

- Inundaciones: "Vamos a declarar la emergencia. No nos queremos apresurar a decir cuál va a ser la pérdida porque no hay un relevamiento certero de cuáles están anegadas, cuáles están inundadas, cuál va a ser la capacidad de reacción, pues va a depender mucho también de la velocidad con que se reparen los caminos secundarios y terciarios, pero estamos para asistir con todas las herramientas que tengamos".

- Joe Lewis: "Lo conozco de años y soy amigo de él, no tengo vínculos comerciales. Sé y averigüé que no tiene nada que ver él con el Proyecto Laderas. La verdad que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredir a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no pide nada, que desarrolló ese campo, que dio trabajo".

- Edad de imputabilidad: "Hay un debate, que se viene con el nuevo Código Penal, el Código Penal Juvenil también, que creo que va a ser muy interesante, que merecemos debatirlo porque nuestra tarea desde el Presidente a todos aquellos que estamos en la conducción del país, es darles tranquilidad a los argentinos".

- Controles migratorios: "No podemos permitir que por falta de acción el crimen siga eligiendo a la Argentina como lugar para venir a delinquir. Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién y no actuar después, sino preventivamente en esa relación con otros países. Eso la Argentina no lo tiene ni lo tuvo y recién lo empezamos a implementar este año como línea de acción".

- Economía: "(2017) Va a ser el primer año que vamos a volver a crecer, después de más de cinco años, pero también sabiendo que el desafío no es crecer un año, sino crecer veinte años seguidos, porque esta es la solución definitiva a los problemas de pobreza y exclusión que hay en nuestro país".

- Arribas: "Arribas va a traer los papeles, el día 23, cuando el brasileño vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró ese dinero, vía Meirelles. No entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht, ese link todavía yo no lo entendí".

- Milagro Sala: "Es un caso de Jujuy, con el federalismo que gobierna este país y un poder judicial independiente que está tramitando una cantidad de causas, en las cuales cree que Milagro Sala ha cometido innumerables cantidad de delitos".

- Panamá Papers: "La Cancillería colaboró en todo lo que hay que colaborar, yo colaboré. A mí también me encantaría que en algún momento dado el juez diga de una vez por todas que toda esas denuncias que me hicieron son mentiras, porque ni era accionista,ni cobré dinero. Fui director cuatro meses, con lo cual no tenía por qué haber declarado esa sociedad en mí declaración jurada".

- Calificación de Franco Macri a su gestión: "El 5 de mi papá, teniendo en cuenta lo severo que es especialmente conmigo, es como un 10. Así que anduvimos muy bien".

- Fútbol: "El fútbol está en una crisis terminal, tal vez peor todavía de la en que recibimos el país, y veo que sus dirigentes en vez de encarar el tema, siguen tratando de encontrar un parche. Por pedido de ellos y confirmado por aclamación de la ciudadanía argentina, el Estado no va a participar más desde el Programa Fútbol Para Todos con la AFA. Hace seis meses que lo tienen claro, así que espero que hayan previsto cómo van a seguir a partir de febrero".