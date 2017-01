Se pone en marcha el Sudamericano Sub-20 Deportes 18/01/2017 Redacción El certamen que otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría se abrirá hoy con el partido Colombia-Paraguay desde las 19. El seleccionado nacional, con Ramiro Macagno, debutará mañana ante Perú.

Ampliar FOTO WEB SE VIENE EL DEBUT. / El Sub-20 Argentino saldrá a cancha mañana ante Perú.

Los encuentros Colombia vs Paraguay y Brasil vs Ecuador abrirán este miércoles en la ciudad ecuatoriana de Riobamba el campeonato Sudamericano Sub 20 de fútbol, certamen que otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría, a llevarse a cabo en Corea del Sur del 20 de mayo al 11 de junio de este año.

El encuentro entre el combinado 'cafetero' y el 'guaraní' se desarrollará desde las 19 (hora de Argentina), mientras que el correspondiente al seleccionado 'verdeamarelo' y su par ecuatoriano se llevará a cabo a partir de las 21:15, ambos en el estadio 'Olímpico' de Riobamba y válidos por el grupo A.

Por su parte, el seleccionado argentino, actualmente conducido por el entrenador Claudio Ubeda, debutará en el torneo el próximo jueves desde las 21.15 en el estadio 'Olímpico', de la ciudad de Ibarra, en un encuentro correspondiente al grupo B. Argentina es el campeón vigente del Sudamericano tras haberse coronado como vencedor en 2015 en Uruguay, torneo en el que además contó con el goleador y el mejor futbolista del certamen: Giovanni Simeone (nueve tantos) y Angel Correa, respectivamente.

Los tres seleccionados que finalicen mejores ubicados en sus respectivos grupos pasarán a la fase final, instancia en la que se enfrentarán entre sí con el objetivo de conseguir los cuatro lugares para el próximo certamen ecuménico de la categoría. La selección con más títulos conseguidos a lo largo de la historia es Brasil con once campeonatos y la siguen Uruguay (siete), Argentina (cinco), Colombia (tres) y Paraguay (uno).



LA AGENDA ARGENTINA



El jueves 19 de enero debutará Argentina, que cuenta con el arquero Ramiro Macagno de Atlético de Rafaela, en el Grupo B frente a Perú. El partido se jugará desde las 21:15 (hora de Argentina) en el estadio Olímpico de Ibara.

El resto de los partidos: Argentina luego jugará contra Uruguay (el 21), con Bolivia (el 23), quedará libre (25) y cerrará su participación ante Venezuela (el 27), en todos los casos desde las 21:15.