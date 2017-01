Macri ratificó que el Estado no financiará más al fútbol Deportes 18/01/2017 Redacción "El fútbol está en una crisis terminal", apuntó el Presidente y comparó a los dirigentes con kirchneristas que están en la mira de la Justicia.

Ampliar FOTO WEB MACRI. / Ayer en Casa Rosada, donde cerró su conferencia de prensa hablando sobre la crisis del fútbol argentino.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri ratificó ayer que el Estado dejará de participar en la financiación del fútbol argentino y manifestó su deseo de que la AFA y los clubes que la componen "abandonen la oscuridad".

"El fútbol está en una crisis terminal tal vez peor de lo que recibimos el país y sus dirigentes en lugar de encarar el tema siguen tratando de encontrar un atajo. En decisión avalada por la ciudadanía por aclamación, el Estado no participará más en la financiación del fútbol", aseguró Macri.

El Jefe de Estado sostuvo en conferencia de prensa: "No vamos a participar más. No hay excepciones para nadie, así como tiene que pagar impuestos Milagro Sala también tienen que pagar los clubes y trabajar para que sus estadios sean seguros".

Macri expresó su esperanza de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes "en general abandonen la oscuridad y se transformen en instituciones transparentes", al tiempo que evaluó que "el camino no es seguir haciendo las cosas mal".

Asimismo, también avisó que como el resto de la sociedad el Estado exigirá a la AFA y a los clubes el pago de los "impuestos".

El expresidente de Boca se refirió sobre la forma en que los clubes buscarán las alternativas para poder iniciar el torneo, previsto inicialmente el próximo 12 de febrero. "Hace seis meses que lo tienen claro, así que espero que hayan previsto cómo van a seguir a partir de febrero porque nosotros no vamos a participar más", sostuvo.

Macri desmintió los rumores que hablan sobre la posibilidad de extender la presencia del Gobierno hasta junio de este año, para que la AFA pueda negociar con empresas privadas la televisación para el próximo torneo. "A pedido de ellos y confirmado por aclamación por la ciudadanía argentina, el Estado no va a participar más del programa Fútbol para Todos con la Asociación del Fútbol Argentino", dijo Macri.



GAMEZ, DURISIMO



El titular de Vélez, Raúl Gámez, cargó duramente contra el presidente Mauricio Macri, quien ayer ratificó el final del programa Fútbol para Todos. "Es una vergüenza lo que escuché del presidente de los argentinos. Es una vergüenza la presión que está haciendo para que en lo clubes seamos más pobres mientras sus amigos saquen más plata haciendo sociedades anónimas. Lo que hizo con el fútbol es pedante, es un hijo de p., soberbio, basura. Es un cachivache total", dijo a Radio Télam.

"Yo lo voté a este tipo, porque tampoco toleraba la situación del gobierno anterior. Pero tengo que decir lo que está pasando", agregó.