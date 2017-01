Atlético de Rafaela tiene cura Deportes 18/01/2017 Redacción Los lesionados van mejorando de a poco. Ayer trabajaron con normalidad Lucas Hoyos, Gabriel Gudiño y Fernando Luna. El plantel de la “Crema” se entrenó en el predio del Autódromo y hubo una práctica de fútbol formal. Fue un martes de doble turno de trabajo. Hoy, un equipo B enfrentará a Libertad de Sunchales (9:30 hs).

Ampliar FOTO LA OPINION RECUPERADO. / Gabriel Gudiño volvió a trabajar con normalidad tras el esguince de tobillo.

La pretemporada sigue en marcha y Atlético de Rafaela quiere llegar a punto cuando se reinicie el torneo para continuar luchando por la permanencia. El plantel de Juan Manuel Llop se entrenó en la jornada de ayer en doble turno en el predio del Polideportivo del Autódromo.

Sin el “Chocho”, que retornará en los próximos días de su viaje a Ecuador (por cuestiones personales), y bajo las órdenes de su ayudante, Jorge Gabrich y del ‘profe’ Hugo Reinaudo, los jugadores realizaron fútbol formal, pensando en el choque de este miércoles ante el Deportivo Libertad de Sunchales.

Se trabaja para recuperar a los que vienen arrastrando lesiones desde 2016, caso de Lucas Hoyos, Teodoro Paredes, Emiliano Romero y a otros, como Gabriel Gudiño, Fernando Luna y Lucas Pittinari, que fueron sufriendo diferentes percances musculares en estos días intensos de preparación.

Ayer, el arquero Hoyos y los mediocampistas Gudiño y Luna volvieron a trabajar a la par de sus compañeros, mientras que Pittinari aún lo sigue haciendo de manera diferenciada (sobrecarga en el gemelo). Mientras que Teo y Romero también continúan con sus respectivas recuperaciones.

Se busca que el plantel agarre buen ritmo, pero también es importante que mantenga contacto con la pelota. Por esto, el cuerpo técnico decidió que los entrenamientos tengan físico y fútbol. Por la tarde, el plantel volvió a entrenarse en el predio y lo hizo con algunos trabajos físicos.

“Estamos viendo posibilidades y cosas para llegar muy bien al torneo y encontrar el equipo”, apuntaba el DT días atrás y en virtud a esto, hoy (9:30 hs), en el segundo amistoso de pretemporada, el equipo que presentará Atlético de Rafaela tendrá a: Guido Rosetti; Eros Medaglia, Nicolás Canavessio, Nelson Benítez y Gianfranco Ferrero; Enzo Copetti, Mateo Castellano, Lautaro Navas y Angelo Martino; Marco Borgnino y Mauro Albertengo.

En el ensayo futbolístico de ayer, el equipo titular alistó a: Hoyos; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Gastón Campi y Mathías Abero; Gudiño, Facundo Soloa, Santiago Paz y Kevin Itabel; Ramiro Costa y Manuel Bustos.

Luego, a los 20 minutos (se jugaron 40), Luna ingresó por Bustos.



LIBERTAD, EL RIVAL DE HOY



El conjunto sunchalense se prepara para el próximo torneo Federal A de fútbol y en lo que lleva de pretemporada ya disputó dos juegos amistosos (vs los cordobeses de Talleres e Instituto) y sumó dos empates.

Danilo Tosello, DT de Libertad, no confirmó el equipo que utilizará hoy y las principales dudas estarían en el medio campo, algo que cambió bastante en las dos presentaciones veraniegas. Sánchez está desgarrado y no podrá estar.

El probable equipo sería con: Manera; González, Joaquín Beltramo, Del Grecco y Felipe; Triverio o Forni, Guzmán, Despósito y Gauna o López; Acosta y Matías Zbrun.