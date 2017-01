Ben Hur tuvo los primeros minutos de fútbol del año Deportes 18/01/2017 Redacción Ya con la presencia del técnico Gustavo Barraza, se dispuso el primer entrenamiento en el estadio de cara al encuentro de ida ante Tiro Federal

Ampliar FOTO J. BARRERA POR IZQUIERDA./ Franco Rodas durante la práctica. DE VISITA./ Luciano Kummer y Walter Ferrero junto al profe Bessone.

Con la llegada del técnico Gustavo Barraza también se vieron los primeros minutos de fútbol de la mini-pretemporada de Ben Hur, que el domingo a las 20 recibirá a Tiro Federal de Rosario en el partido de ida de la fase regional de la Copa Argentina. En la tarde del martes, luego de apuntar primordialmente a lo físico en los días anteriores, los jugadores empezaron a buscar un rodaje que tendrá que ser rápido para achicar el margen de error en esta primera eliminatoria de un torneo que BH volverá a jugar luego de no estar en la edición pasada.

Luego de la entrada en calor dispuesta por el preparador físico César Bessone, el DT llamó a su primer once titular en el centro del campo de juego del estadio Parque. Quien no pudo estar a disposición del DT fue Santiago Inchauspe, que sufrió una molestia en una de sus rodillas y dejó la práctica.

Los primeros elegidos por el "Negro", en la búsqueda del posible equipo para medirse con los rosarinos, fueron Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Ricardo Marín y Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso, Daniel González y Franco Rodas; Gastón Palma; Matías González y Emir Izaguirre.

Del otro lado, el elenco alternativo alistó a Emanuel Pagliero; Alberto, Kinderknecht, Abona y Alemandi; Escalada, Ferreyra, Acastello y Gnemmi; Gastón Pianetti y Leonel Pianetti. En la parte final del ensayo, este último ingresó para los titulares en lugar de Rodas.

A priori, si Inchauspe no llega a estar disponible para el primer cotejo, la principal preocupación para el DT pasaría por tener un jugador de características naturales de volante zurdo. En estos días no está entrenando el juvenil Ignacio Forni, quien se estaría reincorporando el lunes.

Cabe acotar que Gabriel Acastello, ex jugador de 9 de Julio, Peñarol y Dep. Ramona en la Liga Rafaelina, será incluido en la lista de buena fe de la Copa Argentina, al igual que las incorporaciones realizadas: Marín, Gonzalez e Izaguirre.

En el entrenamiento la exigencia fue importante, dado que el césped estaba un poco alto, y allí el técnico empezó a evaluar cómo llegan sus jugadores al primer partido del año. En cuanto a las caras nuevas, el primer gol del entrenamiento futbolístico fue justamente del centrodelantero Izaguirre.

Hoy el plantel realizará un doble turno, con lo cual posiblemente a la tarde haya más fútbol, mientras que mañana entrenará por la tarde.



ESTUVO KUMMER

Durante el entrenamiento pasó a saludar al plantel Luciano Kummer. El defensor no pudo incorporarse a Independiente de Neuquén en el Federal A por el préstamo solicitado por la dirigencia benhurense, pero -al menos por ahora- no jugará estos encuentros de la Copa.

También estuvo de visita Walter Ferrero, quien recordemos sufrió la rotura de ligamentos cruzados en octubre.